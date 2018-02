FCK-reservene unngikk stjernesmell i Madrid

ntbsport

Drømmen om avansement til åttedelsfinalen ble knust i første kamp. Da gikk FCK fra å lede 1-0 til å gå på et 1-4-smell hjemme i Parken. Med andre ord et så godt som umulig utgangspunkt.

– Vi kom fra det med æren i behold hvis du foretrekker bare å tape 0-1. Jeg er veldig imponert over Atlético Madrid. Vi møtte aldri et så godt lag da vi spilte i Champions League forrige sesong, sa Solbakken etter torsdagens kamp.

Nordmannens utvalgte klarte seg greit i Madrid, men var maktesløse da Kévin Gameiro fikk stjernetreff etter sju minutter. Den franske spissen ble servert ballen på 25 meter, vendte om og knallet inn 1-0 i lengste hjørne.

Scoringen var Gameiros tredje i løpet av en uke. Han fikk også nettsus i første kamp mot FCK i Parken og i 2-0-seieren over Athletic Bilbao.

Keeperreserve imponerte

Stephan Andersen fikk torsdag en sjelden sjanse i FCK-buret. Den 36 år gamle keeperreserven sa på forhånd at han ville vise alle at han fortsatt kan. Etter et snaut kvarter gjorde han akkurat det. Med en hånd stoppet han mesterlig Fernando Torres' utsideskudd fra sju meter.

Andersen hadde også en imponerende redning etter litt over en time. Da hindret han Gameiro i å bli tomålsscorer.

Som ventet dominerte Atlético stort i egen storstue. Det ble mye slitsom jaging etter ballen for FCK-spillerne.

Solbakken hadde varslet før returkampen at han kom til å eksperimentere med laguttaket. Det ga flere reservespillere muligheten fra start. Førstekeeper Robin Olsen, Nicolai Boilesen og Federico Santander ble alle igjen hjemme i Danmark. I tillegg var verken Robert Skov eller Carlos Zeca å finne i FC Københavns startoppstilling.

Foran annen omgang gjorde Solbakken to bytter. Som lovet ble det kun med 45 minutter på nysigneringen Viktor Fischer. Også kaptein William Kvist ble byttet ut i pausen.

Siste på lenge?

Selv om Atlético hadde et perfekt utgangspunkt, tok Diego Simeone få sjanser og hadde et kruttsterkt lag også i returkampen. Stjernespissen Antoine Griezmann ble riktignok hvilt og satt på benken gjennom samtidige minutter.

– Sesongen vår i Europa har vært OK. Det er ikke mange danske lag som spiller europacupfotball etter jul. Vi endte opp med å møte en av Europas seks beste lag. De bør spille på tirsdager og onsdager, ikke torsdager, sa Solbakken og viste til at Atlético hører hjemme i mesterligaen.

Torsdagens kamp kan ha vært FCKs siste i Europa på en god stund. Den danske storklubben sliter blytungt i hjemlig serie og står i stor fare for å gå glipp av en av plassene som gir europacupspill neste sesong.

Solbakkens lag er også slått ut av den danske cupen.

