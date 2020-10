SV-nestleder topper stortingsliste i Troms

innenriks

Det opplyser SV på sine nettsider. Fylkesnes har representert Troms og SV på Stortinget siden høsten 2013. Nå satser 45-åringen på en tredje fireårsperiode.

Katrine Boel Gregussen (29) fra Finnsnes er innstilt som nummer to på listen. Hun var også andrekandidat for Troms SV til valget i 2017.

– Det lover godt for valgkampen at det er så mange flinke folk som er motivert til å gjøre en innsats for partiet, langt flere enn det er plass til på listen, sier Ellen Øseth, som har ledet nominasjonskomiteen.

Troms valgkrets har seks stortingsrepresentanter. I 2017 fikk Arbeiderpartiet to representanter, mens Høyre, Frp, SV og Senterpartiet fikk én hver.

(©NTB)