Forskere må ta privatfly til Antarktis

Det vanlige mannskapsbyttet i november byr på ekstra utfordringer på grunn av stengte flyplasser, skriver NRK.

Istedenfor å fly rutefly til Cape Town i Sør-Afrika, må Norsk Polarinstitutt leie privatfly for å frakte forskerne fra Gardermoen til Troll-stasjonen. Operasjonen koster rundt 45 millioner kroner totalt. 40 personer er med på de tre flyavgangene, deriblant de seks som skal overvintre på stasjonen. I tillegg skal et fartøy frakte konteinere med varer og drivstoff fra iskanten ved Dronning Mauds land og inn til stasjonen.

I tillegg oppstår det en spesiell smittevernutfordring. Når det første flyet lander i november, er det første gang siden 20. februar at et fly lander i Antarktis, der ingen har fått registrert koronasmitte. Om man får smitte på Troll, må hele stasjonen evakueres. Derfor skal alle som skal reise, sitte 14 dager i karantene på Oslo lufthavn, og ingen passasjerer vil kunne forlate flyet under mellomlandinger.

