Philip Manshaus tiltalt for drap og terror

innenriks

22-åringen er tiltalt for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og for terrorhandling mot Al-Noor-moskeen i Skui i Bærum i august.

Saken skal opp i Asker og Bærum tingrett 7. mai. De har satt av tre uker til behandling av draps- og terrorsaken. Den skal etter planen tas opp til doms 26. mai.

– Jeg har ingen kommentar ut over at vi fortsetter våre forberedelser til hovedforhandling, skriver Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, i en sms til NTB.

Id-feiring

Philip Manshaus har erkjent at han skjøt og drepte sin stesøster i deres felles hjem på Eiksmarka før han satte seg i bilen og kjørte til Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum. Der løsnet han ild med et haglgevær, men ble overmannet av to personer som befant seg i bygningen før han rakk å skade noen.

I avhør har 22-åringen sagt at han ønsket å angripe moskeen i Sandvika fredag 9. august under feiringen av id. Men siden foreldrene var hjemme den dagen, utsatte han angrepet til lørdag.

Da var foreldrene borte, samtidig som det var færre mennesker i moskeen.

Nekter straffskyld

Selv om 22-åringen erkjenner handlingene, nekter han imidlertid straffskyld. Han har gjennom flere fengslingsmøter og gjennom forskjellige kanaler på nettet vært tydelig på at han sluttet seg til et høyreekstremt tankegods.

Angrepet mot et muslimsk menighetshus og drapet på adoptivsøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) må anses å være ledd i en motstandskamp, har Manshaus uttrykt til sin forsvarer.

Han mener det var en form for nødrettshandlinger, har hans forsvarer tidligere sagt til NTB.

De rettsoppnevnte sakkyndige som har undersøkt draps- og terrorsiktede Philip Manshaus, beskriver ham som en lett påvirkelig ung mann med et svakt jeg.