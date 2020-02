Stormen feier over Vestlandet – fjelloverganger stengt og ferjer innstilt

innenriks

Meteorologene har lagt ut satellittbilder på Twitter som viser hvordan værsystemene bygget seg opp over Nordsjøen og smalt på Norskekysten fra rundt klokka 1 natt til søndag og med full styrke fra klokka 2.

I 6-tiden ble ferjesambandet på E39 Arsvågen-Mortavika innstilt på grunn av uværet, mens en rekke fjelloverganger er stengt. Det gjelder riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol-Aurland og riksvei 13 over Vikafjellet. Sistnevnte får en ny vurdering søndag formiddag klokka 10, mend fylkesvei 50 skal vurderes klokka 8.

E134 over Haukelifjell har kolonnekjøring. Riksvei 52 Hemsedal er inntil videre åpen, men kolonnekjøring kan innføres på kort varsel. Riksvei 15 Strynefjellet, E16 Filefjell og fylkesvei 53 Tyin-Årdal er inntil videre åpne, men det blåser sterk kuling og snør, noe som betyr at det kan bli stengt på kort varsel.

Advarer reisende til fjells

Like før klokka 6 minnet også Veitrafikksentralen i Øst om de utfordrende forholdene som venter reisende på vei vestover og til fjells.

– Det ventes sterk vind og snø i fjellet i dag. Dette betyr at kjøreforholdene blir utfordrende. Sjekk status for din fjellovergang på 175.no før du legger ut på tur.

Det er besluttet at fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Innlandet ikke åpner etter nattestengning. Ny vurdering der blir klokka 12.

Trær i veien

Klokka 3.20 fikk politiet i Bergen inn melding om at en stor gran har veltet i Hausdalsvegen, og de opplyser at entreprenør er på vei for å fjerne treet fra veien.

– Det er en lite beferdet vei, så slik sett bør det ikke skape så store problemer, sier operasjonsleder Morten Rebnor til NTB, og sier at stormen på for alvor begynte å merkes noen timer over midnatt.

– Det er både regn og mye blåst her nå, men foreløpig er alle broene åpne ennå. Stormen er ennå på vei inn mot fylket, og været har bare tiltatt de siste timene, sier han.

Klokka 5.40 meldte Sørvest politidistrikt at Sandnes kommune er varslet om at et tre har blåst ned på Lura og ligger delvis over Bedriftsveien der. I Sola kommune jobber brannvesenet med å sikre løsnede takplater.

Veldig mye vann

Meteorologisk institutt (MET) hadde på forhånd varslet at det ville komme store mengder nedbør lokalt i Sør-Norge natt til søndag. I Rogaland og Sunnhordland er det ventet opp mot 60-80 millimeter på ett halvt døgn, mens det er spådd 50-70 millimeter i Agder natt til søndag og litt ut på søndag. Det er utstedt rødt skredvarsel for Voss, Hardanger, Heiane og sør i Agder, mens det blåser sørlig full storm på Vestlandet med høye bølger.

Politiet i Sørvest advarer klokka 3.48 trafikanter om at vind fra ugunstig retning gjør at Karmsund bru til Karmøy er utsatt. Trafikanter bes vise aktsomhet.

Meteorologene meldte lørdag på Twitter at det også ville bli nedbør i nord, der de ville ha frysende regn i nordlige deler av Nordland, samt Troms og Vest-Finnmark. Nedbøren startet i sør og brer seg nordover i løpet av natten og morgenen.

