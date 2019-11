Yara og DNB trakk ned hovedindeksen på børsen

innenriks

Mest omsatt var Yara International, som endte ned hele 4,4 prosent. Onsdag meldte selskapet om et tap på 230 millioner kroner etter beslutningen om å stenge en fabrikk i Trinidad og Tobago, ifølge Dagens Næringsliv.

På andreplass på omsetningslisten endte Equinor, som gikk opp 0,9 prosent.

Det ble også nedgang for DNB, som falt 1,6 prosent. Subsea 7 var også blant de mest omsatte selskapene onsdag, og aksjen steg med 0,8 prosent. Det samme gjaldt Mowi, som gikk opp 0,6 prosent.

Veidekke til værs

Blant de store selskapene ble Veidekke dagens børsvinner. Aksjen steg hele 10,5 prosent.

Selskapet offentliggjorde onsdag kveld at det vil skille ut eiendomsvirksomheten i et eget selskap. Samtidig åpnes det for børsnotering, og selskapet har i tillegg mottatt en henvendelse fra en «seriøs aktør» om kjøp av virksomheten, ifølge E24. Veidekke la dessuten fram resultater torsdag morgen.

Energisektoren gikk opp 0,8 prosent, mens sjømatsektoren gikk opp 0,4 prosent. Shippingsektoren økte også og endte opp 0,7 prosent.

Fall i Asia

Et fat nordsjøolje ble omsatt for litt under 63 dollar torsdag ettermiddag, en økning på 0,5 prosent i løpet av dagen.

På de viktigste børsene i Europa var det stort sett nedgang. DAX 30 i Frankfurt gikk ned 0,2 prosent, mens Londons FTSE 100 gikk ned 0,5 prosent. CAC 40 i Paris hadde en liten oppgang på 0,05 prosent.

I Japan endte Nikkei-indeksen ned 0,8 prosent, mens Hang Seng i Hongkong falt 0,9 prosent.

Det var nedgang også i USA, om enn marginalt. Industriindeksen Dow Jones var ned 0,03 prosent ved 17-tiden norsk tid torsdag. Teknologiindeksen Nasdaq var ned 0,17 prosent, mens den brede S&P 500-indeksen var ned 0,01 prosent.

