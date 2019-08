54-åring dømt for å ha delt bilder av datteren på pornografiske nettsider

innenriks

Filmene og bildene ble funnet under en ransaking hjemme hos mannen i Rogaland i januar i år. I tillegg til aktivt å søke opp overgrepsmateriale, er mannen dømt for å ha videresendt både bilder og filmer til likesinnede, skriver Stavanger Aftenblad.

Den ulovlige aktiviteten han er dømt for, startet i juli 2017, en snau måned etter at 54-åringen ble prøveløslatt etter å ha sonet to år av sin forrige dom.

I april 2015 ble 54-åringen dømt til seks års fengsel for voldtekt, hallikvirksomhet og for befatning med overgrepsmateriale. Fornærmede i voldtektssaken var under 16 år da voldtekten skjedde.

Mannen dømmes også for å ha lagt ut bilder av sin egen datter på tre pornografiske sider og for å ha lagt ut bilder av samboeren sin på en side for eskortetjenester.

– Tiltalte synes å mangle grunnleggende empatiske evner, i hvert fall relatert til seksuelle forhold, står det i dommen.

I tillegg til fire år og tre måneders fengsel, ni måneder strengere enn aktors påstand, dømmes 54-åringen til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til en av de fornærmede kvinnene.

