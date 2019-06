Nesten halvparten av utenlandstogene fra Oslo borte siden 1990

innenriks

I dag går det fem tog daglig til Göteborg og Stockholm, men ikke et eneste nattog går fra Oslo til utlandet, skriver Aftenposten.

Tre av dem driftes av Vy, og går til Göteborg. To tog går til Stockholm, som kjøres av SJ. For å ta tog til København i dag, må man bytte tog i Göteborg. Det gjør at reisetiden blir på sju til åtte timer.

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, sier togrutene ble lagt ned på grunn av for tynt passasjergrunnlag.

Men dagens tre Vy-avganger fra Oslo til Göteborg suppleres med en fjerde i desember. Siden de kan sette opp fire ruter til og fra Göteborg, mener Lundeby det er et kundegrunnlag til stede.

– Vi ser at det er større bevissthet på miljøet, men enn så lenge har det ikke vært så massivt at det har vært snakk om å innføre flere nattog til utlandet igjen, sier pressesjefen.

(©NTB)