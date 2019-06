Fireåring fikk i seg hasj på festival i Kvinesdal

innenriks

Gutten ble funnet bevisstløs i et telt og fløyet i luftambulanse til Sørlandet sykehus i Kristiansand. Hendelsen skjedde tidlig lørdag kveld, skriver NRK.

Han fikk i seg det narkotiske stoffet THC, som er det mest sentrale rusmiddelet i cannabisprodukter som hasj og marihuana.

– Prøver som ble tatt av helsepersonell samme kveld, indikerte at han hadde dette stoffet i blodet. Vi vet ikke hvordan han har fått det i seg, sier fungerende lensmann Jan Magne Olsen ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor.

Fireåringen ble ikke kritisk skadd. Han deltok på festivalen sammen med foreldrene sine, som er fra Rogaland. Politiet har opprettet en undersøkelsessak etter hendelsen.

Politiet gjorde ingen beslag av narkotika på stedet.

– Vi er veldig lei oss for det som skjedde, men lettet for at det har gått bra med gutten, som nå er hjemme igjen. Vi vet ikke hva som skjedde, sier festivalens talsperson, som ønsker å være anonym, til NRK.

Den alternative festivalen The Bivrost Gathering har sitt utspring i amerikanske Burning Man, et bålritual i forbindelse med sommersolverv. Festivalen skulle egentlig blitt avholdt på gården Viking Village i Snartemo i Hægebostad, der franske Daisy May Tran døde etter at hun trolig ble påkjørt for snart fire uker siden. Hun var i Norge for å rigge festivalen, som ble flyttet til Kvinesdal etter hendelsen.

(©NTB)