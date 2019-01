Grøvan fortsatt for KrF i opposisjon om forhandlingene strander

innenriks

Da partiets strid om veivalg raste i høst, sto Grøvan fast på at partiet burde fortsette tilværelsen som et konstruktivt opposisjonsparti, istedenfor å søke regjeringssamarbeid til venstre eller høyre. Grøvan har det samme synet i dag.

– Dersom det mot formodning ikke lykkes med forhandlingene, så mener jeg at vi bør sette ned foten og ha en grundig runde i partiet om situasjonen, sier Grøvan til Aftenposten.

Han mener situasjonen er annerledes nå enn 2. november da det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen med få stemmers overvekt vedtok at partiet skal forsøke å danne regjering med de borgerlige partiene.

– Det er ikke naturlig at vi går direkte over til den andre siden, sier Grøvan om veien videre dersom regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland ikke fører fram.

Meningene er imidlertid delte om hva KrF bør gjøre videre ved en eventuell forhandlingskollaps. KrFU-leder Martine Tønnesen er blant dem som mener partiet da bør gå rett inn i «røde» forhandlinger med Ap og Sp, mens fylkesleder i Agder, Per Sverre Kvinlaug, derimot mener at partiet da må ta en fot i bakken og tenke seg om.

KrF-veteran Johannes Sandstad, som var på «blå» side i retningsvalget i fjor høst, mener det eneste riktige er å gå tilbake til opposisjon. I et intervju med NTB i romjula understreket partileder Knut Arild Hareide at det ikke er gitt at KrF kan gå til venstre dersom forhandlingene ikke lykkes.

Flere KrF-fylkesledere som VG har snakket med, mener det ikke vil være noen katastrofe om forhandlingene ryker.

(©NTB)