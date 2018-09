Rekordmange boliger både til salgs og solgt i august

innenriks

Korrigert for sesongvariasjoner ble det en tilnærmet flat boligprisutvikling i august, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram onsdag.

Nominelt steg prisene med 0,8 prosent, men korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Totalt er boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn de var for ett år siden.

– Det er svakere enn normalt, fastslår Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer.

Bakteppet er en situasjon med både rekordstort tilbud av boliger i markedet kombinert med høy aktivitet og mange salg.

– Det vitner om at markedet er i god balanse. Husholdningenes kjøpekraft er god, og det virker som den klarer å absorbere det antall boliger som legges ut i markedet. Det er stor kjøpsvilje, og mange realiserer nå boligdrømmen sin, oppsummerer Dreyer.

Rekordmange boliger

Totalt ble det lagt ut 12.754 boliger til salgs i august, en økning på 7,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Dette er det høyeste antall boliger lagt ut i markedet i august som noensinne er målt, sier Dreyer.

Samtidig ble det solgt 9.453 boliger i august, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017, og også en ny augustrekord.

– For landet sett under ett har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år. Dette er et godt eksempel på at volum av og til avler volum, konstaterer Dreyer.

Så langt i år er det lagt ut godt over 70.000 boliger til salgs. Et høyere antall må man tilbake til 2007 for å finne.

Det at mange nybyggprosjekter som har blitt satt i gang de siste årene, nå nærmer seg ferdigstillelse, trekkes fram som hovedforklaring.

– Vår hypotese er at mange av dem som kjøpte seg inn i prosjekter under oppføring i 2015, 2016 og 2017, nå legger nå disse boligene ut for salg, sier Vammervold Dreyer.

Ned i Oslo

I Oslo og Bergen gikk boligprisene ned i løpet av august med henholdsvis 0,1 og 0,9 prosent. Begge steder var dette en ventet korreksjon, ettersom de hadde solid prisvekst i juli.

Prisene steg i Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger. Kristiansand hadde sterkest prisutvikling med en oppgang på 2,4 prosent. Størst fall hadde Bergen.

Fredrikstad og Sarpsborg har fortsatt sterkest 12-månedersvekst med en oppgang på 5,2 prosent. Svakest 12-månedersvekst har Bergen med en nedgang på 0,5 prosent.

I august tok det i gjennomsnitt 40 dager å få solgt en bolig, noe som er en uke kortere enn samme måned i fjor. Av de store byene har Oslo og Drammen høyest salgstakt med 27 dager, mens Stavangerregionen har tregest.

Eiendom Norge forventer en moderat prisnedgang både nasjonalt og i de store byene de siste månedene av året, og sier tallene viser at prisutviklingen er i ferd med å jevne seg ut rundt om i landet.