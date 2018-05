To omstridte ungdomssentre i Bergen stenges

innenriks

Bergen ungdomssenter stenges for godt, og driften ved Vestlundveien ungdomssenter i samme by stanses inntil videre, ifølge NRK.

Ledelsen i Bufetat region vest skriver i en pressemelding at situasjonen ved Vestlundveien ungdomssenter i Fyllingsdalen totalt sett er så utfordrende at det ikke er forsvarlig å fortsette driften på institusjonen. Derfor stenges den midlertidig.

– Vi beklager dette, men det er nødvendig slik situasjonen er nå, sier regiondirektør Øistein Søvik.

Dagbladet har skrevet en rekke artikler om at ungdommer ruset seg tungt mens de bodde på Vestlundveien ungdomssenter. To rusavhengige jenter på 17 og 18 år som hadde bodd på institusjonen, døde i fjor høst, ifølge avisen. Den ene jenta døde ett år etter at hun flyttet fra institusjonen, mens den andre døde to år senere, opplyser kommunikasjonssjef Trond Nygard-Sture i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region vest til NTB.

Vestlundveien er en barnevernsinstitusjon for ungdommer med de mest krevende og alvorlige atferdsvanskene, både når det gjelder kriminalitet, aggressiv eller voldelig atferd og rus, skriver NRK.

Samtidig opplyser Nygard-Sture til Bergens Tidende onsdag at også Bergen ungdomssenter på Nattland stenger, og dette for godt. Institusjonen har måttet stenge to ganger tidligere, og i 2013 ble det sendt inn et anonymt varsel om driften på senteret.

Begrunnelsen for at de nå stenger for godt, er at «høyt fravær blant fast ansatte gjorde at det ikke var mulig å drive forsvarlig oppfølging av ungdommene». I tillegg vises det til at Fylkesmannen flere ganger har påpekt avvik ved tilsyn.

