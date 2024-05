Skrevet av Jan Edmund Olsen, Gudbrand Chruickshank og Ivar Råstad

Vi ønsker å hedre minnet etter Odd Ødegaard. Det gjør vi på vegne av oss selv og på vegne av andre som arbeidet sammen med ham i Nord-Norges Salgslag.

Odd gikk bort den 25. april 2024, nesten 92 år gammel. Han hadde mange oppgaver i Nord-Norges Salgslag, fra1958 da han ble ansatt, til han avsluttet sin karriere i bedriften i 1993.. Senere arbeidet han i mange år i Agro Nord, den gang et datterselskap av landbrukssamvirkene i Nord-Norge, som arbeidet med å utvikle handel, landbruk og industrisamarbeid med bønder i Nordvest-Russland. Gjennom om lag 40 år utførte han sitt livsverk for landbrukssamvirket i nord.

Du skal ha levd en tid for å vite noe om Nord-Norges Salgslag, en samvirkedrift, i sin tid eid av over 30 000 bønder i Nordland, Troms og Finnmark. Bedriftens oppgave var å omsette medlemmenes kjøttproduksjon i det nord-norske markedet, gjennom slakting, foredling og distribusjon. Bedriften ble etablert i 1938 med Harstad som hovedbase, og hadde en formidabel vekstfase etter krigen, med utbygging av hovedanlegget i Harstad i 1950 som ett av høydepunktene. I 1959 lanserte bedriften Gildemerket på sine kjøttprodukter, et varemerke som senere ble tatt i bruk i hele Norge. Nå er virksomheten en del av Nortura.

I denne utviklingen var det altså at Odd fikk en viktig plass. Han var oppvokst i Alsvåg og hadde solid utdanning innen landbruk og handel. Odd ble tidlig lagt merke til som en dyktig og sympatisk medarbeider. Av bedriftens ledelse fikk han betrodde oppgaver. I 1962 ble han ansatt som disponent, som det den gang het, ved avdelingen i Vadsø. Han var deretter innom avdelingen i Mo i Rana i en kort periode, før han flyttet tilbake til Harstad i 1970 og overtok som avdelingsleder for produksjon ved anlegget her. Fra 1975 var han disponent ved avdeling Harstad, med den gang om lag 250 medarbeidere.

I 1984 ble Odd ansatt som assisterende direktør, med ansvar for den industrielle del av virksomheten i Nord-Norge, frem til han i 1988 ble ansatt i stillingen som direktør, – et ansvar han i en periode delte med sin gode kollega Olav Solvang, før han fikk eneansvaret i 1992.

Som leder var Odd Ødegaard rettskaffen og hardtarbeidende. Han var lyttende og motiverende, og tok godt vare på sine medarbeidere. Han og hans medarbeidere skapte gode resultater i de stillingene han hadde. Han gikk ikke av veien for å gjennomføre endringer når det var nødvendig, men han tok alltid hensyn til de menneskelige sidene i en omstilling. Han var godt likt, og hadde en lun og fin humor. Det var godt å være sammen med Odd. Vi er glade for å ha vært en del av hans lag.

Fred med Odd Ødegaard sitt gode minne.