Skrevet av Atle Trondsen

Han hadde vi sett ofte i forskjellige sammenhenger som pensjonist helt til det siste, og tankene på at hans liv nærmet seg slutten var langt unna.

Jakob ble født i en lærerfamilie i Nordvik, tok lærerutdannelse og senere videreutdannelse i historie i Trondheim. Før han kom til Kvæfjord som skoleinspektør Jac. Normans etterfølger, hadde han praksis som lærer på Sørøya i Finnmark, samt hos fylkesskolesjefen i Finnmark, Vadsø.

Både vi som var hans medarbeidere på skolekontoret i Kvæfjord kommune og øvrige ansatte i skoler og barnehager kan ikke understreke sterkt nok hvor heldige vi var som hadde han til sjef. Han hadde et utpreget demokratisk sinnelag, der han oftest drøftet viktige saker med de berørte og oss andre på kontoret før avgjørelser ble tatt. Og selv om det til sist var han alene som bestemte i ei sak, så delte han æren med oss andre på kontoret. Selv unnlot han å sette seg selv i sentrum.

Også blant lederne i en kommunal administrasjon kan det være ulike meninger i sentrale spørsmål. Jakob la fram sine synspunkter på en rolig, saklig og hyggelig måte, gjerne med et glimt i øyet. Han var så overbevisende i sin væremåte at i de sjeldne tilfeller vi var uenige i hans avgjørelser, så skapte han full enighet ved sin måte å legge fram ei sak på. Aldri hørte vi at han snakket negativt om noen, og vi på kontoret kunne få ros de ganger vi egentlig ikke hadde gjort noe spesielt for å få det.

Som skolesjef var han ansatt fra midten av 1960-tallet til han gikk av med pensjon , 65 år gammel. -Jeg har hatt det godt i Kvæfjord, uttalte han en gang til lokalavisa. I tillegg til en tidkrevende jobb var han aktiv på flere samfunnsområder. Kvæfjord mannskor hadde glede av hans lyse stemme, og som pensjonist ble han innvalgt i kommunestyret på Arbeiderpartiets liste et par perioder. Særlig ble han tiltrukket av naturen både sommer og vinter. Skigåing stod hans hjerte nært. Det er ikke mange år siden vi kunne møte han i marka som fører av løypemaskinen til Kvæfjordløyper.

Våre tanker går til kona Bjørg og øvrig familie.

Jakob Vaskinn ble fulgt til graven fra en fullsatt Kvæfjord kirke fredag 16. februar

Hvil i fred, Jakob.