Skrevet av: Lillesøster Victoria

Gratulere med dagen, i dag skulle du blitt 40 år. Vi skulle hatt stående stor kalas og feira dæ natta lang. Tenk, kor fort tia går.

Det va som i går at du kom dansanes inn døra etter et år i brasil, med flætta hår og portugisisk musikk.

Du bei tili mamma t en utruli flott gutt. Du fullførte vgs, opp og frem. Du va målretta og fikk til det du bestemte dæ for! Du va ei helt fantastisk mor!

Du hadde hele livet foran dæ, men en skjebnesvanger kveld t Tromsø endra alt.

Guttn på 2 år, som mista mamman sin så alt for rask. En gutt som skulle hatt mamman sin hele veien i oppvekstn, du skulle vært med på alle store og små opplevelsa, se sønnen din bynne på skole, sin første forelskelse og kjæreste. Være der når live ble tungt å en hadde behov for å lette hjerte sitt. Være der når han flytta ut og livet virkelig begynte for fullt, men sånn blei d ikje.

Det e rart å tenkte på, den lille guttn som nu e blitt voksen, 21 år. Like gammel som du va når ulykka skjedde.

Du e søster for 4, vi alle så opp t dæ.. det gjør vi enda.

Huske godt kor lei du kunne være til tider, der æ satt å sparka bein ved middagsbordet. Men eldre vi bei, jo mer glede hadde vi av hverandre. Live va ikje alltid enkelt, men det va alltid et smil å møte i døra, du stilte alltid opp og va der når vi trengte dæ. E så mange gode tider, som vi hold veldig kjært.

Du e åsså blitt tante til mange små, og flere vil du få. Ser mye av dæ i ongan, og det e en herlig trøst å se at dissa små bær videre mye av din personlighet.

De veks opp m en visshet om en tante de aldri de har møtt. Men samtidi snakke å vise omsorg, som om du har vært med dem hele livet.

Bestevenn, du va en god venn og bestevenn som stilte opp for vennan dine. Smile dett va stort og lett, du kunne få en hver til å smile. Vi kan enda høre klangen av «Heeija» når du kom inn døra. Du va verdens nydeligste og fineste person. Du va høyt elska av vennan dine.

Hele Harstad kunne høre stemmen din gjennom radion. Radio harstad va plassen, huske kor stolt vi va for ha ei søster som va på radio!

Det e ikje t å unngå å tenke på korsn live ville vært om du enda hadde vært her.

Men vi e så glad for alle de gode minnan vi sett igjen med. Men skulle heller hatt dæ her ilamme oss. Du va så mye for så mange.

Vi minnes dæ i dag, gla i dæ <3