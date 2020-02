Tryggere boligkjøp

Meglerbransjen anslår at så mange som hvert fjerde boligsalg får et etterspill med reklamasjonskrav.

leder

Meglerbransjen anslår at så mange som hvert fjerde boligsalg får et etterspill med reklamasjonskrav, i verste fall med årelange rettsrunder og skyhøye beløp i potten. Et konfliktforebyggende tiltak går ut på at ingen lenger skal kunne gjemme seg bak et forbehold i annonsen om at boligen «selges som den er», mens kjøperen ikke vil kunne klage på mangler som fremgår av en tilstandsrapport. Kommunaldepartementet fremhever dette som de viktigste punktene i det lovendringsforslaget som nå er sendt ut på høring.

De mange tvistesakene må jo sees i sammenheng med en langvarig høy temperatur på boligmarkedet i store deler av landet. Er man først fokusert på å få tilslaget i en opphetet budrunde, kan man lett bli mindre opptatt av å lete etter mangler og skjulte feil. Men ubehagelige overraskelser i ettertid kan selvsagt forekomme uansett hvordan budgivingen artet seg og hvor kjøpesummen endte i forhold til takst.

Tenkes kan det jo også at boligen har svakheter som selgeren simpelthen ikke har visst om eller tenkt over, selv om han burde ha gjort det - det være seg med drenering, elektrisk anlegg, avløpssystem, pipe. Skjerpede krav til hva en tilstandsrapport skal omfatte, vil bety større trygghet for begge parter og er dermed et annet viktig punkt i lovforslaget. Men avgjørende i så måte er de faglige kravene til den som skal utferdige rapporten. Takstmann er fortsatt ikke en beskyttet tittel, noe det samtidig skal ryddes opp i.

Nå kommer kompetansekrav, lovregulering av yrket, en autorisasjonsordning og et offentlig register, lett tilgjengelig for så vel kjøpere og selgere som eiendomsmeglere. Det er underlig at det har tatt så lang tid å få til disse etterlengtede lovendringene. Boligen utgjør som kjent den største investeringen folk flest foretar her i livet. Stoltenberg-regjeringen gjorde i sin tid et forsøk – som strandet med et splittet utredningsutvalg og sprikende høringssvar. Nå får man sørge for å lykkes.