Erna Solberg må se nordover

leder

Det er åpenbart at Erna Solberg og de to andre partilederne i regjering må se nordover i jakten på nye statsråder. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Høyre) fra Båtsfjord er i skrivende stund eneste statsråd fra nord – og det holder ikke.

Erna Solberg (H) møtte tirsdag KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande for å diskutere regjeringens sammensetning etter Frps exit mandag. En ny kabal skal legges, og i utgangspunktet skal syv Frp-statsråder erstattes. Men trolig blir det færre – det spekuleres i at det vil skje rokeringer og at enkelte poster vil forsvinne.

Allerede er det lansert noen navn fra nord i mediene. Geir-Inge Sivertsen (Høyre), tidligere Lenvik-ordfører og nå statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, er nevnt av flere. Kanskje først og fremst som en mulig fiskeriminister.

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Kjell Arne Røvik, nevner også stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (Høyre) fra Harstad, samt Erlend Svardal Bøe (Høyre) fra Tromsø, som i forrige uke startet i et vikariat som politisk rådgiver for helseminister Bent Høie. Balsfjordingen Widar Skogan (KrF) trekkes også fram – han er allerede statssekretær. I Nordland nevnes fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF). «For Venstre kunne min gode kollega Jonas Stein (fra Tromsø) vært et godt emne i hvert fall som statssekretær», sier Røvik til Nordlys.

Erna Solberg står overfor store utfordringer med å lede en regjering videre sammen med småputtene Venstre og KrF. Hun er helt avhengig av støtte fra Siv Jensen og Frp i enkeltsaker for å få til en styringsdyktig regjering. Men det ligger an til mer støy og uforutsigbarhet i Stortinget – det så vi tendenser til allerede tirsdag. Og det kommer garantert mer. Siv Jensen er helt klar på at Frp vil markere seg i enkeltsaker som betyr mye for partiet, og som de ikke fikk gjennomslag for da de satt i regjering.

I en slik situasjon er det viktig for Erna Solberg å få stablet en mest mulig solid regjering på beina, som er bredt sammensatt både med hensyn til kjønnsbalanse, alder og ikke minst geografi. Det betyr at minst to, kanskje tre, nye statsråder bør komme fra Nord-Norge.

En regjering på Frps nåde blir uansett ikke enkel å drifte videre. Frp vil bruke alle anledninger til å markere sine saker, og det ligger mange potensielle «takk for sist»-hilsninger på vent både til KrF og Venstre.