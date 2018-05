En varslet krise

leder

Ingen skarp nyhet, snarere et sikkert vårtegn: En Nav-undersøkelse sist uke viser at sykepleiere er den yrkesgruppen som har størst mangel på arbeidskraft. Og underdekningen øker år for år. Det norske helsevesenet mangler nå 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere, mot 4000 i fjor og rundt 2500 i 2015. Ett trekk i bildet, som særlig gjør krav på politikernes oppmerksomhet, er flukten fra sykehjem og hjemmebasert eldreomsorg. Én av fire sykepleiere velger bort denne delen av helsesektoren til fordel for en jobb på sykehuset, ifølge et ferskt forskningsarbeid, omtalt i Ukeavisen ledelse. At det er de yngre yrkesutøverne som i særlig grad ønsker å bytte jobb, lover ikke godt for eldreomsorgen.

Eldre utgjør som kjent en stadig økende andel av befolkningen, dermed blir det nødvendigvis også et høyere antall eldre pleietrengende. Et annet trekk i samme bilde er at sykehjem har lav prestisje blant legene. Rekruttering til stillinger innen geriatrien har vært et velkjent problem i lange tider, uten tiltak som har snudd trenden. Når det kommer til sykepleierne, kan imidlertid forskerne fortelle, eller bekrefte, at årsakene for det meste ligger i arbeidsforholdene.

Det handler om fysisk og psykisk belastning, men også om en mangel på det å ha et støtteapparat rundt seg for å takle arbeidssituasjonen. Selv nyutdannede sykepleiere opplever ofte å bli overlatt til seg selv uten nødvendig støtte og veiledning fra mer erfarne kolleger. Av noe nyere dato er de utfordringene som knytter seg til samhandlingsreformen, der den enkelte kommune, det vil sykehjem eller hjemmetjenesten, har ansvaret for sykehuspasienter i den første fasen etter utskrivelsen.

Da bør sykepleierne på institusjonen helst ha både bred erfaring og et solid faglig miljø rundt seg. I dag er det ofte en mangel på begge deler. Og blir det ingen forbedringer som monner, er det ikke til å undres over at de yngre ønsker seg bort, eller ser etter andre jobbmuligheter fra starten av. Fagforeninger sparer ikke alltid på kraftsatsene. Men sykepleierforbundets leder, Eli Gunhild By, har trolig dekning for sine ord om en varslet krise. For her trengs det åpenbart noen politiske grep på både statlig og kommunalt nivå.