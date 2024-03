Appell av Liis Meitus Indregaard, nestleder ved Campustinget i Harstad

Gratulerer med dagen!

8. mars er en dag fylt med både feiring og kamp! Det er en dag der vi hyller kvinnene som har banet vei for oss, samtidig som vi ser frem mot en lovende fremtid.

Vi feirer oss selv, studenter, som har tatt selvstendige valg for å forfølge høyere utdanning. Dette er ikke bare et skritt mot personlig vekst, men også et kraftfullt steg mot å kreve høyere lønn, likestilling og kontroll over våre egne liv.

Dette er av enorm betydning!

I dag vil jeg spesielt understreke viktigheten av at jenter støtter opp om jenter. Når vi står sammen, er vi ustoppelige. La oss være hverandres støttespillere, løfte hverandre opp og skape et fellesskap der suksessen til én kvinne er en inspirasjon for alle. Vi er ikke bare studenter; vi er fremtidens ledere, forskere, entreprenører og endringsagenter.

Å velge høyere utdanning er ikke bare et valg om kunnskap, men også et valg om selvbestemmelse. Det gir oss muligheten til å utfordre normer, bryte ned barrierer og forme en fremtid der vi har like rettigheter og muligheter som alle andre.

På denne dagen må vi ikke glemme at vår innsats, vår læring og vår kamp for rettferdighet er en del av den større historien. Vi er ikke alene, og vi bygger på arven av utallige sterke kvinner som har kjempet før oss. La oss bli inspirert av deres mot og styrke til å fortsette kampen for et mer likestilt samfunn.

Så, gratulerer med dagen – en dag for å ære våre prestasjoner, forplikte oss til likestilling, og sammen se frem mot en fremtid der kvinnelige studenter ikke bare tar plass, men også endrer spillereglene.