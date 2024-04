Av: Jackline Helene Henriksen, leder i AUF i Harstad

Ok, så feminismen har vært en greie i ganske lang tid nå, ikke sant? Det er som om vi hele tiden hører om det på nyhetene, på sosiale medier, i skolen – overalt! Og det er ikke uten grunn. Jeg mener, det handler om likestilling mellom jenter og gutter, kvinner og menn. Men selv om det har vært mye snakk om det og mange kamper har blitt kjempet, føles det fortsatt som om det er en lang vei igjen å gå.

La oss snakke om arbeidsplassen først. Du har sikkert hørt om lønnsforskjellen mellom menn og kvinner, ikke sant? Vel, den er fortsatt en stor greie. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn for samme jobb. Og det er ikke bare det. Det er også denne greia med at kvinner ikke blir tatt like alvorlig som menn når det gjelder forfremmelser og ledelsesroller. Det virker som om det er en slags usynlig tak som hindrer kvinner i å nå toppen.

Og så har vi politikken. Du skulle tro at vi i det 21. århundre ville ha like mye kvinner som menn i regjeringen, ikke sant? Men nei, ikke helt. Det er fortsatt flest menn som bestemmer og styrer ting. Og når kvinner prøver å få fotfeste i politikken, møter de ofte så mye motstand og kritikk. Det er som om noen ikke vil at kvinner skal ha en stemme når det kommer til å ta viktige beslutninger for samfunnet vårt.

Når vi snakker om hjemmet, så er det en annen historie. Selv om vi kanskje tenker at tradisjonelle kjønnsroller er noe fra fortiden, er det fortsatt mange som forventer at jenter skal ta seg av husarbeidet og omsorgen for familien. Det er som om noen tror at jenter er født med en innebygd evne til å være gode husmødre, mens gutter er fri til å gjøre hva de vil uten å bekymre seg for sånne ting. Det er urettferdig, ikke sant?

Og som om ikke det var nok, så er det også denne greia med vold og trakassering mot jenter og kvinner. Du skulle tro at vi alle er enige om at det er galt å behandle noen dårlig bare på grunn av kjønnet deres. Men nei, det er fortsatt altfor mange som ikke ser ut til å forstå det. Jenter og kvinner blir fremdeles utsatt for altfor mye vold og trakassering, både på nettet og i det virkelige liv. Og det er ikke greit, uansett hvordan du ser på det.

Men vet du hva? Det er ikke bare dårlige nyheter. Det er også mye bra som skjer der ute. Flere og flere mennesker begynner å forstå hvor viktig likestilling er, og de kjemper for det. Det er kampanjer, organisasjoner og folk som står opp og sier fra om urettferdighetene de ser rundt seg. Og det er så inspirerende å se!

Så hva kan vi gjøre? Vel, for det første kan vi fortsette å snakke om det. Jo mer vi snakker om likestilling og urettferdighet, jo vanskeligere blir det for folk å ignorere det. Vi kan også støtte hverandre og løfte hverandre opp. Enten det er på skolen, på jobben eller hjemme, så kan vi alle spille en rolle i å skape et mer rettferdig samfunn.

Og ikke minst, vi kan aldri slutte å kjempe. Selv om det kan virke som om vi har en lang vei å gå, så er det verdt det. For tenk deg hvor mye bedre verden kunne være hvis alle, uansett kjønn, hadde de samme mulighetene og rettighetene. Det er en verden jeg tror vi alle ønsker å leve i, ikke sant?

Så la oss fortsette å kjempe for likestilling. La oss aldri gi opp drømmen om en verden der alle er likestilte, respekterte og elsket for den de er. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Sammen kan vi skape en bedre fremtid for oss alle.