Skrevet av: Helge Eriksen.

Det er to år siden Russland gikk til en fullskala angrepskrig mot Ukraina (de annekterte Krim i 2014). Dette er krigen Putins Russland ikke skal vinne.

Vestens våpenhjelp til Ukraina må øke og vi må vise utholdenhet. For det angår ikke bare Ukraina. Det handler også om oss og vår sikkerhet og frihet. Dersom diktatoren i Moskva ser at Vesten og Nato ikke har den nødvendige fokus og handlekraft, kan hans tanker om «lebensraum» fort omfatte andre land som grenser mot Russland. Vi er ett av dem! Nato-base i Finnmark? Vårt nasjonale forsvar må styrkes betydelig. En Nato-base i Finnmark må vurderes i lys av en ny sikkerhetspolitisk situasjon i vår del av verden.

Dessverre er demokrati og frihet under press i dagens urolige verden. «Sterke» menn av typen Putin er på offensiven. At han i Trump har en beundrer i USA, er mildt sagt urovekkende.

Derfor gjelder det å slå ring om demokratiet, stoppe Putin og håpe at et flertall av velgerne i USA under presidentvalget i november sier nei til den selvopptatte og lmpulsive Trump.