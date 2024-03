Av: Gyrd Harstad, Kvæfjord SV

Som følge av krigen i Ukraina har Norge mottatt over 70.000 flyktninger siden 2022, hvorav flere har kommet til Kvæfjord gjennom mottaket på Trastad. Mottaksdriften er den økonomiske bærebjelken i det kommunalt heleide selskapet Kvæfjord Eiendom, og er med på sikre at vi kan tilby boliger og leiligheter for de som er dårligere stilt av oss. Det ligger liksom i dna’et til Kvæfjord å løfte opp de av oss som trenger den ekstra støtten og den varme hånda. Når Senterpartiet, Høyre og FrP i kommunestyremøtet 21 april stemmer imot kommunedirektørens anbefaling om å bosette 25 flyktninger, til tross for at administrasjonen mener at vi har kapasiteten til å ta de imot. Så er det ikke bare mistillit til de faglige vurderingene til administrasjonen, men også et brudd med identiteten til Kvæfjord som en raus og inkluderende kommune.

For bosettingen de siste par årene har vist seg å være et viktig bidrag til stabilisering av befolkningstallet, som igjen er med på å sikre rammeoverføringene fra staten. Det har også vært med på å stabilisere elevtallet i skolen. Flere er i arbeidspraksis og flere er kommet ut i arbeid, blant annet i kommunale tjenester. Av de 11 som det er avtalt bosetting for i 2024, så er 7 allerede i fast jobb og 1 er under utdanning. Dette viser at Kvæfjord gjør det de er best på, å være et inkluderende samfunn som løfter hverandre opp.

Kvæfjord, som de fleste andre småkommuner i Nord-Norge, sliter med fraflytting, aldrende befolkning og store fremtidige utgifter knyttet til dette. SV vil i likhet med Senterpartiet, Høyre og FrP legge til rette for befolkningsvekst gjennom tilrettelegging for næringsaktivitet og arbeidsplasser. Vi ønsker også å styrke barnehagetilbud, skoletilbud og fritidstilbud for å gjøre kommunen mer bo-attraktiv. Når da Senterpartiet, Høyre og FrP ikke ønsker bosette 25 flyktninger, begrunnes dette med begrenset kapasitet innenfor helsevesen, barnehageplasser og tilgang på ledige boliger. Da handler det ikke lenger om å legge til rette for økt befolkningsvekst og bosetting. Da handler det om oss og dem. For hvis vi ikke har kapasitet til å bosette flyktninger som følge av kapasitetsutfordringer i kommunale tjenester, så har vi heller ikke kapasitet til nå målene om økt bosetting av våre «egne».

SV mener at alle, uavhengig av hvilket land man kommer fra, skal få muligheten til å etablere seg og skape seg et godt liv i Kvæfjord kommune. Det gir et uheldig signal at kommunen gjennom eget selskap profitterer gjennom mottaksdrift, men samtidig ikke er raus nok til å investere i de som vil være en del av det norske samfunnet. SV ønsker å investere i mennesker uansett bakgrunn eller nasjonalitet. For ei varm hånd er en varm hånd, og et kløktig hode er et kløktig hode, uansett nasjonalitet. Og Kvæfjord trenger begge deler, og mer til. Nå, og i fremtida.