7 gode grunner til at vi fortsatt trenger kvinnedagen

Kvinnehelseutvalget la nylig fram sin rapport om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Du skal ikke lese mye her før du ser at vi er langt fra et likestilt samfunn. I anledning kvinnedagen vil jeg gi deg noen grunner for at markering av denne dagen fortsatt er høyaktuell.