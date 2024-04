Av: Torleif Jørgensen og Arvid Eliseussen

Sjefredaktør Kjell Rune Henriksen bevilger seg helsides oppslag for igjen å kommentere Gammelbryggas eksistens. «Derfor kunne den ikke vare evig» (HT 20/4).

Da debatten var på det heftigste i 2018, satte avisen egen journalist på saken for å forske og finne argumenter for å «rive skiten». Det gikk på at brygga ikke var gammel nok og i en så dårlig forfatning at den ikke var noe å ta vare på.

Det fremkommer mye som vi ikke skal bruke spalteplass på, men bare minne om at en uhildet instans fra fylket tidlig slo fast at bryggas rammeverk og utvendige kledning var i god stand og anbefalte Harstad å ikke rive Gammelbrygga.

Det er bemerkelsesverdig at lokalavisen har brukt og nå igjen bruker spalter til nærmest å fornærme de som over mange år har engasjert seg for å få brygga vernet, gi den nytt liv og bidra til å berike Havnepromenaden. Her iblant de over 3.000 underskriverne som i sin tid støttet oppropet fra Gammelbryggas Venner om å la dette gamle næringsbygget i restaurert stand få inngå i bybildet.

Vi skulle ønske at avisen hadde inntatt en rolle som pådriver i positiv byutvikling med bevaring av noe fra gamle Harstad i stedet for å fremsnakke ennå ei formidabel betongblokk som skille mellom byen og sjøen akkurat her.

Men i stedet løper HT bolig-investorens ærend og blir den beste selgeren for boligblokka «Bryggekanten» sentralt i Harstad havn.

Nå er imidlertid løpet kjørt og redaktøren avslutter med å skrive nedlatende om alle de som over år har brukt tid og uegennyttig engasjement med å finne fremtidsrettet bruk av brygga med økonomisk bærekraft og for byen et tilskudd blant annet ved Stien langs sjøen.

Eieren av brygga, Bonord, skrev i sitt blad «Bolyst» for ett år siden at Gammelbrygga er så råteskadd at den ikke lar seg reparere. Mildt sagt er det en grov usannhet som også redaktøren i HT forfekter. Det vises i denne forbindelse til fylkets uttalelse og til kommunens eget fagkyndige utvalg med rapporten «Vurdering av Gammelbrygga» datert 7. juni 2016.

Det er god grunn til å stusse over hva som har vært og fortsatt er motivet for at vår lokale avis har inntatt en slik fordømmende holdning overfor de som har grunngitt og forsvart Gammelbryggas bevaring i konkurranse med ei ruvende boligblokk.

Nei, sjefredaktøren er prosaisk og sier; … «den må vike plassen for annen byutvikling» som denne gangen er leiligheter med utsikt over et gult havnebygg som virkelig må få vare evig.

Det er igjen boligblokker på kaikantene som vår lokalavis i synes i å være god byutvikling. Heldigvis har vi ett bygg som ingen riveglade får legge si hånd på – Havnebygget.