Skrevet av: Edvin Eriksen, gruppeleder Harstad SV

Som politisk valgt medlem deltok jeg i forrige valgperiode på befaringer i Rødskolebygget ved Seljestad barneskole. I møtene i samarbeidsutvalget fikk jeg også god innsikt i forholdene ved skolen. Det førte til at SV kjempet fram et budsjettvedtak om å rive det gamle Rødskolebygget og erstatte det med et nytt tilbygg til Seljestad barneskole. De nødvendige investeringer ble vedtatt. Det var en tøff kamp.

Ved framleggelse av budsjett og økonomiplan før jul i 2023 var kommunedirektøren klar og tydelig på at måtte vurdere hele skolestrukturen i Harstad – før vi besluttet hva som eventuelt skulle bygges. Det er slik at samtidig som det forventes opp mot 500 færre elever i Harstad i tida framover – så får vi en ganske dramatisk vekst i behovet for omsorgstjenester i forhold til en sterkt voksende eldrebefolkning. Det vil naturligvis få konsekvenser med tanke på hvordan kommunenes økonomi må styres.

Vi i SV misliker sterkt at nybygget ved Seljestad barneskole nå er skjøvet ut i tid. Vi ser at det eneste ansvarlige nå er å gjennomføre en gjennomgang av hele skolestrukturen – med muligheter til å vedta utbygginga på Seljestad på nytt etter det – forhåpentligvis allerede i desember 2024.

Så foreligger det nå ei ny sak om manglende romkapasitet i Rødskolebygget. Saka, som har tittelen «Tilrettelegging Rødskolen» skal behandles i formannskapet 16. april – åpenbart som ei hastesak. Saka skal ikke behandles i utvalg for oppvekst og kultur – og utvalget er heller ikke orientert om dette behovet.

I saka orienteres det om at:

«Til høsten kommer det to nye elever til Seljestad barneskole som krever særskilt tilrettelegging. Det er ikke mulig å løse dette innenfor eksisterende bygningsmasse på Seljestad. Elevene er tilknyttet Rødskolen. I samarbeid med skolen er det planlagt en løsning med leie av modulbygg i en periode på 3 år til sommeren 2027. Det er innhentet tilbud på løsningen. For å kunne ha løsning klar til skolestart er det nødvendig med beslutning på finansiering.»

Kostnadene er beregnet til cirka 1,5 millioner.

Som leder for utvalg for oppvekst og kultur og som medlem av formannskapet slutter jeg meg naturligvis til at dette må iverksettes – raskt.

MEN; Jeg er sterkt kritisk til måten utfordringene ved Rødskolen har vært behandlet – og fortsatt behandles på. Ingen i utvalg for oppvekst og kultur har blitt orientert om denne situasjonen ved Seljestad barneskole/Rødskolen. Som politiker ble jeg først informert om dette gjennom en telefonsamtale med en foreldrerepresentant ved skolen. Seinere har flere politikere stilt spørsmål om slike utfordringer – men noen orientering om utfordringene har aldri vært gitt i utvalget.

Skoletilbud i Norge – og Harstad skal legge til grunn en absolutt forutsetning om inkludering. Det betyr at alle elever – uansett evner og andre forutsetninger har rett til å være elever sammen med alle andre elever og i samme klassefellesskap. Funksjonsnedsettelser gir ikke grunnlag for å ekskludere elever.

Mitt spørsmål er da: Er det meningen at de to «nye» elevene ved Seljestad barneskole skal ha hele – eller store deler av sitt skoletilbud i et eget bygg – uten samhørighet med medelever på samme trinn? Hva slags sosiale konsekvenser får det eventuelt. Og er det sånn at det må tilsettes egne lærere som skal være lærere for akkurat disse elevene i en egen såkalt modul?

Den løsningen og den organiseringen som tilrås i saka til formannskapet reiser flere svært viktige skolepolitiske spørsmål. Som leder for utvalg for oppvekst og kultur skulle jeg gjerne ha fått drøftet slike spørsmål i utvalget – før tiltaket eventuelt besluttes i Formannskapet. Jeg tror også andre utvalgsmedlemmer – både blant posisjonen og opposisjonen ville ha satt pris på ei slik grundig politisk saksbehandling.

Men sånn blir det altså ikke.