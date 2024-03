Av: Roar Johansen fra Tjeldsund Arbeiderparti og Christine B. Killie fra Tjeldsund Høyre

Etter budsjettmøte i desember leverte Arbeiderpartiet og Høyre inn lovlighetsklage på vedtatt budsjett og økonomiplan for Tjeldsund kommune. Vi mente budsjettet var urealistisk fordi det inneholdt for store kutt i alle driftsenheter, for optimistiske anslag på innsparinger og for mange nye underfinansierte tiltak. Nå har også Statsforvalteren stadfestet dette.

Det var ingen vanskelig oppgave å komme til denne konklusjonen. Underdekningen var som en hvit elefant i en fargebok som ventet på å bli funnet. Nå har Statsforvalteren fargelagt elefanten, klippet den ut og rammet den inn, men ordføreren ser den fortsatt ikke. Eller vil ikke se den. Det er i beste fall naivt, nå når hele budsjettet og økonomiplanen er underkjent.

Ordfører sier hans Tverrpolitiske liste, SV og SP har bomma. Det riktige å si er vel mer at de skyter på feil blink. Planen videre er, ifølge ordføreren, å fortsette med den samme feilmedisineringen.

Ordfører peker på at budsjettet har fått endrede forutsetninger etter vedtaket. Det «betydelige overskuddet» fra 2023 på om lag 6 millioner kroner han viser til, kommer man ikke langt med når underfinansieringen er så stor og kommunen allerede i de tre første månedene i 2024 har pådratt seg betydelige kostnader, som ikke ble budsjettert med. Det er blant annet dyrt å sende kommunens toppledelse i betalt «studiepermisjon».

Hva annet nytt har vi fått vite så langt i 2024? Det mest interessante er at alle enhetsledere har kommet med oversikt over hva et nedtrekk på 4,4% betyr i praksis. Dette utgjør totalt 16 millioner kroner. I tillegg kommer ytterligere millioner knyttet til innkjøpsavtaler, interkommunale samarbeid og innsparing ENØK.

Enhet skole skriver at de ikke kan gjøre dagene så praktiske som de ønsker og gi tilrettelagt undervisning i den grad de ønsker.

Enhet barnehage skriver at de allerede er underlagt minimumsbemanning, og at et nedtrekk vil medføre at man ikke kan tilby alle barn en plass i barnehage.

Institusjonstjenestene skriver at dette vil bety færre ansatte på jobb for å utføre lovpålagte tjenester. De går allerede med underbemanning flere ganger i måneden. En ytterligere redusert bemanning vil gå ut over pleie og oppfølging, antall dusjer pasientene kan få og ventetid i forhold til matservering/mating.

Enhet Hjemmebaserte tjenester skriver at de må kutte 5 stillinger for å nå innsparingsmålet og hvis de gjør det vil hele tjenesten kollapse.

Enhet Omsorgsboliger/bofellesskap skriver at de ikke vil klare å levere tjenester etter vedtak og tjenestenivået vil da ikke være i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven.

For Fellesutgifter helse og omsorg vil rammenedtrekket medføre at lovpålagte tjenester som krisesenter og KAD må avsluttes eller reduseres.

ETS medisinske senter skriver at tilbudet blir dårligere, lengre svartid på henvendelser og påvirket tilsynsfunksjon på institusjoner og helsestasjon.

Enhet Samfunn og infrastruktur sier kuttet vil føre til redusert tjenestetilbud, redusert kapasitet på planlegging og lengre saksbehandlingstid.

Enhet for forebygging og mangfold melder tilbake at kuttet ikke er realistisk. Barnevernstjenesten må selv om budsjettet kuttes, ivareta det enkelte barn.

Vi står ikke alene om vårt syn på hvilke tiltak politikerne i Tjeldsund må gjennomføre. I møte med hele kommunestyret har både Kommunenes sentralforbund (KS) og Statsforvalteren påpekt at kommunen har gode inntekter, men at den driftes altfor kostbart sammenlignet med tilsvarende kommuner. Strukturendringer med færre enheter er helt nødvendige tiltak.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har ved gjentatte anledninger forsøkt å formidle alvoret i situasjonen. Ikke fordi den treffer oss som representanter hardest, men fordi den går ut over de som trenger kommunens tjenester mest. Pleietrengende, barn og de som ikke har noen å gå i fakkeltog for seg.

På den andre siden taper vi også handlingsrom for utvikling. Det er gjennom tilflytting, arbeidsplasser og strategisk jobbing vi kan få vekst.

Nå har kommunestyret en stor jobb foran seg før juni, da nytt budsjett og økonomiplan må vedtas. Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet var i forrige valgperiode med på upopulære tiltak og kutt for å få driften i balanse. Nå er disse i all hovedsak reversert. Hvis flertallet (TTL, SP og SV) fortsatt skal gjennomføre reverseringene av tidligere vedtatte innsparinger må de kutte andre steder. Vi vil følge nøye med på hvilke sektorer de velger, og vi vil fortsette og si høylytt ifra hvis denne usosiale praksisen får fortsette.