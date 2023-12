Kommunestyret i Harstad bør ikke la 2024 bli veldig gammelt før bompengesatsene for elbiler økes.

(For ordens skyld: undertegnede kjører selv elbil)

I dag koster en elektrisk passering halvparten av en fossil, men Stortinget har gitt kommunene fullmakt til å kreve opptil 70 prosent av full takst. Bodø og flere andre har allerede gjort det, og nå bør Harstad tråkke på gassen og legge seg på hjul. Det vil i så fall bety at elbileierens bidrag øker med 154 kroner fra dagens sats på 384 pr. måned.

I dag har Harstad en elbil-andel på drøye 21 prosent, men i torsdagens kommunestyre opplyste prosjektleder Geir Jørgensen om at andelen vil være 52 prosent i 2030 og 76 prosent i 2035. Det sier ikke så rent lite om hva man står overfor, all den tid det for lengst er vedtatt at veipakken skal finansieres av alle oss som bruker veiene.

Men før elbilisten setter ladepistolen i vranghalsen: Dette handler ikke først og fremst om økonomisk omsorg for et prosjekt som ideelt sett burde vært fullfinansiert av han Stat. Når elbilistene bør bidra med mer i Harstadpakken, så handler det om et likhetsprinsipp og bidrag til et fellesskap vi alle nyter godt av. Vi elbil-eiere har akkurat like stor glede av veipakken som eiere av diesel og bensinbiler.

Når det i tillegg tyder på at elbilen, på grunn av sin vekt, representerer større veislitasje og mer svevestøv; ja, da er det vanskelig å spa opp gode argument for hvorfor våre såkalte nullutslippsbiler skal komme rimeligere unna bompasseringene.

Norsk elbilforening vil ganske sikkert hevde at dette er feilslått politikk og bakstreversk tankegang. Interesseforeningen har i alle år ment at el-fordelene må være av økonomisk betydning dersom folk skal kvitte seg med diesel- eller bensinbilen. Dette argumentet er lett å kjøpe, men det er samtidig riktig å påpeke at gulrøttene fortsatt er der i rikt monn. Litt har regjeringen strammet til, men fremdeles er de pengemessige fordelene så store at en halvannen hundrelapp i økte bompenger ikke bør være utslagsgivende.

Desidert mest er det å hente på drivstoffutgiftene. Selv med strømpriser over 70 øre vil ladekostnadene utgjøre rundt en fjerdedel sammenlignet med bensin/diesel. Forutsatt strømstøtte, hjemmelading og en drivstoffpris på 20 kroner literen, vel å merke. På toppen av dette kommer økonomiske fordeler med lavere servicekostnader.

På veien mot et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn er det viktig at elbil blir det naturlige førstevalget når bilparken skal fornyes. Økonomiske insentiver har vist seg å være gode virkemiddel, og det må gjerne fortsette. Samtidig blir det feil å skyve en stadig større del av bomregninga over på bilister som ikke kjører elektrisk. Det er nemlig konsekvensen dersom man ikke øker satsene for elbil.