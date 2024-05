Av: Arne Johan Johansen

De seneste årene har Israel skiftet karakter. Egne grenser er bare et minimumsmål, de palestinske bosettingene på Vestbredden er blitt totalt oppstykket og palestinere fordrevet av israelske bosettere med den israelske hæren i ryggen. Erklæringer fra FN om ulovlig annektering har alle blitt neglisjert. Israels ekspansjon har totalt pulverisert den palestinske tilstedeværelsen på Vestbredden Denne voldelige annekteringa av palestinsk land har økt dramatisk etter at Israels Gazakrig begynte. Tostatsløsningen som Norge var tilrettelegger for og fikk støtte til fra alle parter, men havarerte etter attentatet på statsminister Rabin.

Det vi nå ser er et nytt dramatisk skritt i forholdet mellom palestinerne og Israel. Netanyahu utnytter en gylden anledning etter Hamas sitt grufulle terrorangrep mot Israel 7. oktober i fjor. Mantraet er «å knuse Hamas for all framtid». 75 prosent av Israels befolkning uttrykker i en meningsmåling at Netanyahu må ut av regjeringa, men ikke før krigen er over. Det vi siden da har sett er en skånselsløs beskytning av en innesperret befolkning med bomber fra jagerfly, droner og missiler, samt bakkestyrker og tanks. Vi har sett storming og beskytning av sykehus, moskeer, kirker, hjelpeorganisasjoner. Alle konvensjoner innen internasjonal rett brytes. Palestinere, også helsepersonell, arresteres vilkårlig. Lekkede kilder forteller om skadde palestinere som får bind for øynene og bringes til militære feltsykehus der de i stedet for behandling lenkes fast til senga og utsettes for voldelige forhør. Gazas befolkning har knapt noen mulighet til å beskytte seg. Midtøsten har opplevd mange regionale kriger de seneste 20 årene, men Israels strategi med å sperre inne 2,2 millioner mennesker på et område på et område på Oslos størrelse og så utsette dem for voldsom beskytning er uten sidestykke. Derfor er dødstallene så enorme. Aller hardest rammes sivilbefolkningen. Dødstallene fram til nå er over 34.000, derav mer en 13.000 barn. Blant disse drepte er svært få Hamas-krigere, men sivile palestinere og et betydelig antall helsearbeidere. Nesten all infrastruktur er lagt i grus.

Den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag har reist søksmål mot Israel for folkemord og systematisk utsulting av befolkningen. Formell arrestordre på israelske politiske og militære ledere kan komme snart. Der foreligger også en kjennelse fra FNs sikkerhetsråd om øyeblikkelig våpenhvile, Hamas har sagt ja til dette, men Israel tier.

Over hele verden er TV-seere blitt presentert for galskapen på Gaza, og aldri før har den internasjonale fordømmelsen av Israel vært så stor. Det er likevel ennå noen få europeiske land som kvier seg for å kritisere Israel. Dette innebærer at nyhetssendingene der i stor grad holder seg til israelske kilder, og støttedemonstrasjoner for palestinerne begrenses. Den folkelige fordømmelsen er ofte kraftigere enn den fra offisielle myndigheter. Fra Israels side betegnes all kritikk som antisemittisme, men det er hevet over enhver tvil at Israels omdømmetap gjennom denne krigføringen vil bli hengende ved landet i lang tid framover. Det samme gjelder for USA, Israels høye beskytter som jevnt og trutt leverer de våpen Israel trenger. Dette har Netanyahu takket for og betegner det som felles forsvar av den vestlige sivilisasjon! President Bidens kraftige anbefalinger om fredssamtaler blir foreløpig blankt avvist av Netanyahu, uten at det får konsekvenser.

Sørafrikaneren John Dugard, professor i internasjonal rett, har fremmet folkemordsøksmålet mot Israel. Han sier blant annet dette: «Israel har gjort intensjonen sin om å ødelegge det palestinske folk tydelig etter folkemorduttalelser blant annet fra presidenten og statsministeren. De har sagt ting som at alle palestinere på Gaza er støttespillere av Hamas og bør drepes eller bli drevet ut av Gaza». Dette harmonerer også med utsagn fra den israelske ledelsen om aldri å ville godta en palestinsk stat ved siden av seg. Gaza er gjort fullstendig ubeboelig. På Vestbredden har volden mot palestinske bosettinger øket kraftig etter at Gazakrigen begynte. Også her er flere hundre palestinere blitt drept i israelske raid, støttet av israelsk politi. Hvor skal nå palestinerne gjøre av seg? Fordrives over til Egypt, Jordan eller Libanon?