Skrevet av: Andrea Fagereng, 1.nestleder i Harstad og Omegn FpU.

Nå skal jeg være rett frem og helt ærlig, fordi jeg er jævlig lei. Lei av at innbyggerne ikke blir hørt, etter flere år med klaging og åpenbare eksempler på alvorlige ulykker som burde ha ført til handlekraft. Veien fra Skånland Skole til E10 er livsfarlig å gå på, men har likevel aldri vært en prioritering av verken kommunen eller fylket. Kan man da påstå at Tjeldsund likevel er en trafikksikker kommune?

FrP har tatt opp saken om denne gang- og sykkelstien flere ganger, både i kommunen og i fylket, uten noen suksess. Onsdag 29. november la Tjeldsund FrP frem et forslag i kommunestyret om å støtte Trygg Trafikk Evenskjer med 200 000 kroner for å kunne starte opp en reguleringsplan for å få opp en gang- og sykkelsti fra Skånland skole mot Elvemo. Kommunestyret stemte 8 mot 8, hvor FrP, Høyre og Ap stemte for, mens TTL og SP stemte mot (SV var fraværende). Ordføreren ble den avgjørende stemmen som resulterte i at forslaget ble skrotet.

I over 40 år har denne strekningen blitt nedprioritert. Langs strekninga kjører folk i opptil 60-90 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen er senket til 50. Grøftekantene er i tillegg dype og farlige om man skulle være så uheldig å falle ned i dem. Dette er en elendig løsning spør du meg. Hadde du sett alle de barna som ferdes langs denne strekninga hver dag da ville du ikke KUN satt ned fartsgrensa. Problemet er her fortsatt, og jeg har flere ganger sett barn gå av bussen og nesten blitt påkjørt.

For 12 år siden (26. oktober 2010) karakteriserte den daværende lensmannen, Morten Hole, denne strekninga som den farligste skoleveien i lensmannsdistriktet hans (Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund og Evenes kommune). Likevel prioriteres den aldri. Det er kommunens største skole det er snakk om! Jeg sier ikke at de andre skolene ikke burde få gang- og sykkelsti, men å nedprioritere veien ved kommunens STØRSTE skole, er ikke det litt uansvarlig?

Skånlandsveien. Foto: privat

Statens vegvesen har også sagt at de ikke vil godta å bygge flere boliger langs denne strekningen før en gang- og sykkelsti er opprettet. Ønsker ikke kommunen befolkningsvekst? Langs strekninga befinner det seg også stall, sigma, folkehøgskole og flyktningmottaket samt mange barnefamilier. Med så mange frivillige som engasjerer seg for denne strekningen i flere år er det rett og slett merkelig at kommunen ikke tar hintet.

FrP ønsker å ha gang- og sykkelsti langs denne strekninga og vil fortsette å kjempe for denne strekninga, fordi vi ser innbyggerne og vi ser det økende behovet for det.