Skrevet av: Mona Nilsen, familiepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

I dag får som regel ikke fosterforeldre pensjon når de frikjøpes fra sin vanlige jobb. Ap/Sp-regjeringen har nå satt i gang arbeidet med å sikre at de som tar imot fosterbarn skal få en godtgjørelse som er øremerket pensjonssparing.

Ordningen skal gjelde fra første dag av fosterhjemsoppdraget og uansett hvor mye fosterforelderen er frikjøpt. Det er en noe Fosterhjemsforeningen har jobbet hardt for, som vil bety mye for fosterfamilier over hele landet, og er en anerkjennelse av den viktige jobben fosterforeldre gjør.

De gir barn som trenger det trygge hjem, og en bedre oppvekst og mulighet til å lykkes i livet. Det er derfor bare rett og rimelig at fosterforeldre får den samme pensjonssparingen på lik linje med andre i jobb.

Nå skal saken ut på høring før den behandles i Stortinget. Jeg håper dette er noe alle partier stiller seg bak, og at det kan bidra til at enda flere velger å bli fosterforeldre.