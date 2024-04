Skrevet av Gunnar Dahl.

CrediCare AS handler på vegne av legesenter i Harstad. De innkasserer betaling fra pasienter ved legesenteret. Betalingen er basert på en kort-terminal i legesenteret. Hvis denne svikter, hva har pasienter til alternativ for å betale?

Hvis den hadde virket kunne jeg stoppet her. Men det gjorde den ikke. Da jeg kom hjem betalte jeg legetimen i nettbanken. Jeg hadde bankgiro-nummeret til inkasso-selskapet. Det var greit å gjøre dette.

Etter en uke kom faktura fra CrediCare. Jeg fant det overflødig å betale legetimen to ganger. Jeg sendte melding om at legetimen var betalt. Det som skjedde videre var at betalings-institusjonen returnerte min innbetaling og tok betalt for å gjøre det. Dette kostet meg like mye som legetimen. Da stod kontoen min i minus, og legetimen var pr. definisjon ikke betalt. CrediCare sier i sin reklame at de har «etisk inkasso». Man skulle tro at betalingen min var mottatt med glede. Men slik er det ikke. Betalingen manglet «flagg» det er det eneste hinderet, slik jeg ser det.

Siden har det kommet flere fakturaer med gebyrer. Den legetimen som jeg betalte har nå kommet opp i over tusen kroner. Slik gikk det når jeg hadde legetime og ikke fikk betalt timen på legesenteret slik jeg pleier.

Når pengene sendes tilbake til innbetaler, må de ha tilhørighet til den som gjør dette. Dette tar betalingsinstutisjonen grovt betalt for. Er det etisk å returnere betalingen som pasienten har betalt til fordel for annen transaksjon?