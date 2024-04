«Harstad er en by med mye bakker. Piggdekk er en dyd av nødvendighet.» Det er gjerne holdningen når spørsmålet om piggdekk vs. piggfritt kommer opp til diskusjon. Her ligger også svaret på hvorfor piggdekkandelen i Harstad er opp mot 85 prosent. Og hva dette koster i form av veislitasje og mengden svevestøv, kommer klart til syne i disse dager, med bar asfalt og en vår som ikke er så altfor langt i det fjerne.

Harstad kommune har allerede slått svevestøv-alarm, og kommuneoverlegen har oppfordret personer med alvorlig luftveissykdom eller alvorlig hjerte-kar-sykdom til å styre unna de mest trafikkerte veiene når støvskyen er som tettest.

Dette er primært et vår- og senhøst-fenomen og på ingen måte uvanlig. Like fullt er det noe som må få større oppmerksomhet, og det var også bakteppet for at Harstad kommune, Statens vegvesen og Troms fylkeskommune arrangerte en fagdag om svevestøv rett før påske.

Som naturlig er, får piggdekkene mye fokus når svevestøv-problematikken løftes inn i samfunnsdebatten. Ikke er det til å undre seg over heller, basert på veivesenets målinger og regnestykker som viser at én bil med piggdekk harver opp 100 gram asfaltstøv pr. mil. Det blir i overkant av 35 kilo på én vintersesong, gitt en kjørelengde på 20 kilometer pr. dag. Multiplisert med x antall biler, blir sluttsummen en betydelig mengde tonn veistøv som bidrar til dårligere Harstad-luft. Det bør være noe å tenke på når neste dekkskift står for tur.

Ja, Harstad er en by med mange bratte bakker, og det er helt opplagt at beboere eksempelvis i Valfjellveien, Radioveien og Tårnveien skor seg meg pigg. Det må også være slik at bilførers trygghetsbehov veier tungt når valget står mellom pigg eller ei. Men fremdeles står det igjen en relativt høy andel som kunne ha pigget av. I alle fall på én av husstandens biler.

For Harstads vedkommende må det imidlertid aldri bli et mål å redusere piggdekkandelen til under 20 prosent, slik den er i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen. Ifølge ekspertisen i Statens vegvesen og Opplysningsrådet for Veitrafikken vil en 50/50-fordeling være å foretrekke. Dette for å ha en stor nok andel pigg til å kunne harve opp isen. For høy andel piggritt vil nemlig få som konsekvens at underlaget blir polert.

Men dette betyr at vi i denne regionen fortsatt kan redusere piggandelen med 35 prosent før vi begynner å nærme oss et kritisk punkt. Det vil selvsagt slå positivt ut på så vel svevestøvmålinger som veislitasje.

På bestilling fra Harstads folkevalgte, kom kommunedirektøren nylig med en utredning av gulrot-løsninger for å stimulere til mer piggfri kjøring. Panteordning på piggdekk, rimeligere parkering og billigere bompasseringer ble alle vurdert, men forkastet og nedstemt av ulike årsaker. Når det også lå som en politisk føring at det ikke skal innføres piggdekkavgift, blir det derfor den enkelte bilists miljøengasjement som til syvende og sist blir avgjørende. Det er sjelden et godt utgangspunkt.

I påvente av at Harstad kommune starter opp feiebilen, må vi i tiden fremover belage oss på en periode med mye svevestøv i lufta. Og mens vi kjører rundt i denne støvskyen, kan det være betimelig å tenke grundig over om vi ved neste dekkskifte må velge pigg. For mange bør svaret være nei.