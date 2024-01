Skrevet av Helge Eriksen, tidligere ordfører i Harstad

Harstad stadion er byens hovedarena for fotball. Har vært det i generasjoner. Eies i sin helhet av Harstad kommune.

1 1977 ble landets første kunstgressbane for fotball anlagt her. Har også undervarme.

Om noen måneder starter en ny fotballsesongen med HIL tilbake på nasjonalt nivå. der klubben skal være.

Honnør til Medkila damer som fortsatt spiller i nasjonal serie.

Det er dessverre ikke lenger nasjonalt nivå over vår fotball-stadion. Det fortjener klubber, spillere, trenere og ikke minst byen og publikum.

Hallene i området (Harstadhallen, Hålogalandshallen, Seaworkshallen) er viktige aktivitets og treningstilbud for store og små.

Nå er det kunstgressbanen det må satses på. Og det haster. Harstad kommune må snarest mulig sørge for:

At kunstgresset blir skiftet før sesongstart 2024.

At det bygges en robust/sikker tribune med tak på"bysiden" av banen

Forholdene for publikum er i dag under all kritikk.

Alt dette vil koste, men for noen av prosjektene er mulighetene for privat medvirkning/sponsing gode og må undersøkes.

Når kommunen kan bruke 52 milloner kroner på oppgradering av Generalhagen må det være fullt mulig å bruke et langt lavere beløp på vår hovedarena for fotball.

Skal toppfotball etableres i Harstad må kommunen være en medspiller - ikke det motsatte.