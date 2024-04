Av: Tore Johnsen (kommunedirektør i Tromsø kommune), Kjell Hugvik (kommunedirektør i Bodø kommune), Robert Pettersen (kommunedirektør i Rana kommune), Børge Toft (kommunedirektør i Harstad kommune), Oddvar Konst (kommunedirektør i Alta kommune) og Lars Skjønnås (Rådmann i Narvik kommune).

Den demografiske utviklingen i Nord-Norge med befolkningsnedgang følger en urovekkende kurve, med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Dette setter mange næringer og sektorer under kraftig press. I helsesektoren er det en lenge varslet krise som nå treffer oss med full kraft. Som administrative ledere i de seks største kommunene i landsdelen (O6-kommunene) kjenner vi oss igjen i de utfordringene

Helse Nord beskriver i sitt høringsutkast «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord». Vi ikke bare kjenner oss igjen, vi erfarer hver eneste dag hvor krevende det er å opprettholde kvalitet og bredde i helsetilbudet til våre innbyggere. Omfanget av utskrivningsklare pasienter i sykehus, hvor det er forventet et kommunalt tilbud, øker. Vi sliter med å rekruttere nok og riktig kompetanse, budsjettene lyser rødt og det er svært krevende å omstille tjenestene raskt nok for å møte de endrede behovene. Vi kan ikke drifte som før hvis vi skal opprettholde faglig forsvarlige tjenester. Kommunene står for 90 % av helsetjenestene som innbyggerne mottar, fra vugge til grav. Oppgaven er formidabel.

Helse Nord ber om hjelp fra kommunene i sitt høringsutkast. Det er et faktum at en velfungerende, bærekraftig spesialisthelsetjeneste avhenger av en tilsvarende velfungerende og bærekraftig kommunehelsetjeneste. Vi ønsker å være en del av løsningen. Byene er motoren, som må løfte landsdelen inn i framtida. Sykehusene og kommunene har felles utfordringer, og vi må finne felles løsninger. Utfordringene er så store at det må radikale endringer til. Arbeidet med å utvikle vår felles helsetjeneste på en måte som gir bærekraftige løsninger begrenses av gjeldende lovverk og finansieringsordninger. De to nivåene preges av ulike kulturer, med ulike samfunnsoppdrag og prioriteringer. Disse barrierene må bygges ned hvis man skal oppnå en sømløs helsetjeneste - der styring og prioriteringer tar utgangspunkt i fag, bemanning og økonomi. Det vil kreve omfattende, strukturelle samfunnsendringer, og det vil ta tid. Å skape et «laboratorium» innen forsøkskommuneordningen kan være et første skritt på veien. Metoden gir muligheten til å teste ut nye måter å løse oppgaver på, der det gis fritak fra regler i lov eller forskrift. Å tilnærme seg hverandre steg-for-steg i tettere samarbeid, et annet. Et like viktig premiss som fritak fra regler vil være finansielt handlingsrom.

De seks største kommunene i regionen representerer 46 prosent av befolkningen i nord. Disse seks bykommunene har nødvendig kapasitet, faglig styrke, erfaring og utholdenhet til å gå foran og å være en god samarbeidspartner for Helse Nord og helse- og omsorgsdepartementet i utviklingen av en bedre og mer bærekraftig samarbeidsmodell. Skal vi lykkes må vi møtes som likeverdige parter og ha respekt for hverandres oppdrag.

Vi foreslår at det så raskt som mulig opprettes en arbeidsgruppe med et konkret mandat for å finne framtidsrettede løsninger på vår felles utfordring. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra hver av de seks kommunene, Helse Nord, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet.

Vi må jobbe sammen for å finne løsninger som gir god nok kvalitet, innenfor den økonomien, teknologien og bemanningen vi rår over!