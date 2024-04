Skrevet av: Marie Modal, kommunestyrerepresentant, Nina Dons-Hansen, gruppeleder og Jan Inge Hansen, kommunestyrerepresentant. Alle fra Harstad Høyre.

Det må være lov å stille et stort spørsmålstegn ved Harstad kommunes evne til å gjennomføre politiske vedtak.

11 års arbeid, 11 års frivillighetsinnsats og 11 års engasjement for å realisere et vedtak flertallet av lokalpolitikerne har ønsket gjennom tre valgperioder med to Arbeiderparti-ordførere og to kommunedirektører har altså endt med at fram og tilbake er like langt.

I desember 2013 bestemte daværende plan- og næringsutvalg at reguleringsplanen for Hinnøy Golfklubbs fremtidige golfbane i Sørvik skulle legges ut til offentlig ettersyn. Flere runder senere vedtok kommunestyret i 2015 reguleringsplanen slik den da så ut. Daværende fylkesmann hadde imidlertid innsigelser som ikke ble løst, og etter at disse var behandlet i Kommunaldepartementet høsten 2016, var konklusjonen at det var konflikt mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen.

Vi skal helt fram til september 2020 før det endelig foreligger en ny arealplan der golfbanen er flyttet og innlemmet uten innsigelser fra fylkesmannen. Da golfklubbens detaljreguleringsplan kort tid etterpå ble behandlet og godkjent i kommunestyret, hadde det imidlertid sneket seg inn en ulovlig planbestemmelse som førte til at statsforvalteren etter mottatt klage opphevet kommunens planvedtak. Vi skriver mars 2023.

Enda et år har gått (!), og igjen ble vedtaket i plan- og næringsutvalget på grunn av «en feil» ikke oversendt til i kommunestyret i mars, men forsinket med enda en måned til aprilmøtet. Bare 0,7 % økt saksbehandlingstid i et allerede 132 måneders maratonperspektiv. Det er fryktelig trist at det er Hinnøy Golfklubb som nok en gang opplever en forsinkende hendelse.

Denne saken er dessverre ikke unik. Vi i Harstad Høyre vil gjerne snakke om den fine kommunen vår og alt vi får til. Alle mulighetene som ligger her for næringsliv, frivillighet, privatpersoner og tilreisende. Men hvordan behandler vi egentlig initiativene – og ikke minst initiativtakerne – som jobber for en ønsket utvikling?

Golfforbundet er blant de tre største forbundene i Norges idrettsforbund. Golf er familievennlig og kan utøves av folk i alle aldre. Sørvik er et område med stort potensial med skole, ny barnehage og mange ildsjeler som jobber for bygda. Sørvik er innenfor kort kjøreavstand til Evenes flystasjon. Det er mulig å tiltrekke seg flere innbyggere som ønsker å bo sør for byen og jobbe på Evenes. Men da må forholdene ligge til rette for det og området må fremstå attraktivt. Dette ønsker Hinnøy Golfklubb å bidra til.

En viktig del av Harstad-samfunnet er frivilligheten og frivillige organisasjoner: Idrettslag, kultur, ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner. Disse drives av ildsjeler som bruker av sin fritid til fellesskapets beste. Men å bruke 11 år for å få realisert en golfbane som et tilnærmet enstemmig kommunestyre ønsker, kan slite ut enhver idealist. Dette er ikke måten vi som kommune skal støtte og motivere frivilligheten på når de lanserer prosjekter til beste for Harstad-samfunnet.

Et eller annet sted på veien mellom den gode vilje, politiske vedtak og iverksetting går det fryktelig galt i Harstad kommune. Som politikere skal vi forholde oss til kommunedirektøren som leder av administrasjonen. Vår nytilsatte kommunedirektør har arvet konsekvensene av lange perioder med underbemanning og kreative omorganiseringer for å bøte på utfordringer.

Det må være lov å kreve at vi snart får se konturene av en politisk ledelse som evner å sette retning på skuta sammen med den administrative ledelsen – til beste for kommunens innbyggere og ansatte. Vi kan ikke vente i 11 nye år.