Kristian August Eilertsen kommunestyrerepresentant, Fremskrittspartiet

Slik utspilte det seg da Fremskrittspartiet i forrige møte i Utvalg for helse og omsorg påpekte at Harstad kommune har fått «sykehjemsflyktninger».

Det var særlig Arbeiderpartiets representanter som lot seg hisse opp over dette begrepet. Kanskje det skyldes at Fremskrittspartiet påpeker sannheten, har klar tale og kaller en spade for en spade?

I Harstad har det over lang tid vært altfor få sykehjemsplasser for å ta vare på gamle og syke. Det har medført at utskrivningsklare pasienter har blitt liggende på sykehuset altfor lenge. Personer med demens ivaretas i omsorgsboliger i stedet for å få en helt nødvendig langtidsplass i sykehjem. Ansatte og pårørende har blitt – og blir fremdeles – både syke og utbrente som følge av mangelen på sykehjemsplasser.

Harstad kommune har derfor inngått avtaler med nabokommunene Kvæfjord og Evenes om å leie sykehjemsplasser for å ta unna køen. I dag er det en håndfull gamle og syke harstadværinger som får førsteklasses omsorg i disse kommunene. Til tross for lang reisevei, virker både beboere og pårørende å være fornøyde. Takk og lov for det!

Sakens kjerne er likevel at det burde vært unødvendig. Harstad kommune burde ha vært i stand til å ta vare på våre egne innbyggere, med nok sykehjemsplasser og akseptabel ventetid. Det er faktisk et ansvar og en plikt som det politiske flertallet i Harstad har forsømt over flere år.

Våre egne innbyggere har derfor vært nødt til «å flykte» til nabokommunene for å få den omsorgen de burde ha fått her.

«Å flykte» betyr blant annet at man forsøker å unnslippe noe farlig. I denne situasjonen er det farlige at man ikke får en sykehjemsplass. Derfor «flykter» man til et sted man får denne: I nabokommunene. Derfor burde ingen hisse seg opp over at Fremskrittspartiet bruker dette begrepet.

Mangelen på sykehjemsplasser kom imidlertid ikke som noen overraskelse. Alle prognoser og planer har vist at behovet ville øke. Fremskrittspartiet har kjempet hardt for å få opp farten og få bygget flere sykehjemsplasser. Likevel har ingenting skjedd. Ikke før i 2023 gikk alvoret opp for Arbeiderpartiet i Harstad.

Mangelen på sykehjemsplasser er derfor Arbeiderpartiets unnlatelsessynd. At vi har sykehjemsflyktninger er en konsekvens av dette.

Gamle og syke har ikke tid til politisk korrekthet. Derfor kommer Fremskrittspartiet fortsatt til å kalle en spade for en spade.