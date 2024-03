Av: Jan Skogheim

At han sa at de kvinnene som holdt menn tilbake var kjedelige? Jeg vill heller sagt selvopptatte og egoistiske. Enhver har nemlig, om en er kvinne eller mann, rett på personlig frihet.

At skoler og barnehager rammes at radikal og uforståelig kjønnsteori? «Radikal brukes i politikken om personer, bevegelser og organisasjoner som ønsker store og raske endringer av etablerte sosiale, politiske og økonomiske forhold.» (hentet fra Store norske leksikon). Før hadde vi bare to kjønn. Mann og kvinne. Nå har vi i alle fall tre. Pluss en rekke legninger innenfor kjønnene. Dette må vel kalles å være en radikal endring av definisjoner? Og føre til mer usikkerhet hos de som sliter med å finne ut av seg selv. Og det er nettopp kvinnebevegelsen og venstresiden som har frontet dette.

UNDRER SEG: Jan Skogheim tar Per-Willy Amundsen i forsvar i dette leserinnlegget. Foto: Privat

At kvinner venter med å få barn til de har minst en bachelorgrad? At fødselsraten er nedadgående her i landet er ettertrykkelig bevisst i alle undersøkelser og statistikker. Og de skyldes i stor grad at kvinner i større grad en før kan realisere sine ønsker. Med den prisen at fødselstallene går ned.

At han ba islamistene i Norge reise til helvete? Joda, men hvordan kan en ung lovende mann fra Harstad vite at helvete er jahannam på arabisk? Og burde ikke islamister, som jo ønsker å følge sharialovene sendes ut? Eller ønsker en virkelig at vi i Norge skal følge religiøse tolkninger av Koranen?

At han sa at radikale kvinnemennesker ikke visste opp ned på en penis? Dette er vel det eneste jeg syntes ble feil. For det første burde han spesifisert om det var en erigert eller slapp penis han snakket om. For det andre burde han holdt seg til dialekten sin og sagt «kuk». Det hadde også vært enklere og mer forståelig om han sa at-fram. Her har Per-Willy Amundsen et forbedringspotensiale!

Oppsummert: Han har ikke drept eller forgrepet seg på noen. Han har ikke svindlet staten eller andre. Han har ikke jukset til seg pendlerbolig, jukset med reiseregninger eller snytt på skatten. Han har i skrivende stund ikke brutt en eneste lov. Og rekk opp hånda den som ikke har sagt eller gjort noe dumt i beruset tilstand. Eller skal vi ikke ha variasjon med forskjellige mennesker og meninger i politikken? Skal vi bare ha de som ikke utfordrer noen? Er ikke mangfold best lenger?

Heia Janteloven!