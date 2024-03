Skrevet av: Else Marie Stenhaug, gruppeleder i Harstad Arbeiderparti.

Gullbilletten har Nav Narvik gitt navnet på det som kan være et virkemiddel til å synliggjøre hva arbeidsgiverne vil kunne få av støtte fra Nav for å gi flyktninger eller andre grupper som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet en mulighet ordfører og jeg har fått informasjon om gullbilletten fra NAV Narvik.

En av våre største utfordringer er å ha nok arbeidskraft. Da må vi blant annet mobilisere den arbeidskraften som står utenfor arbeidslivet. En av disse gruppene er flyktninger. Ukrainerne som i dag bosettes i kommunen, har mye kortere periode å bli integrert i samfunnet på. Deres introduksjonsprogram er 1 år. Det betyr også kortere periode å komme ut i lønnet arbeid. Det må handles raskt. Gullbilletten er en synliggjøring av hva arbeidsgiver kan få av tiltak ved å ansette kandidater fra NAV som lønnstilskudd på mellom 40–60 % i 3–6 md. som gjør at NAV refunderer deler av lønnen.

I tillegg er det mentortilskudd som frikjøper en kollega på arbeidsplassen for at kandidaten skal få en opplæring i arbeidsoppgaver, språk, arbeidslivets rettigheter og plikter og en kollega som kan gi ekstra støtte samt at Nav vil kunne bistå med inkluderingstilskudd som gir arbeidsgiver midler til å kjøpe inn nødvendig utstyr og de kurs som kreves for å utføre jobber. Sistnevnte vil kunne gi kvalifisering som behøves til å kunne få fast ansettelse.

Dette har NAV Narvik lyktes med i god samarbeid med kommunen ellers – det må vi klare å få til i Harstad også. Harstad kommune er en stor arbeidsgiver. Kommunen må gå foran med et godt eksempel og være aktiv på inkludering og integrering.

På denne bakgrunn er det tatt initiativ ovenfor Nav og administrasjon – om møte med Nav Narvik. Vi har stor tro på at kommunen tar en aktiv rolle og bidrar aktivt til at flyktninger eller andre kommer i arbeid. Ved å få en mentor på arbeidsplassen får de mulighet til et bedret språk gjennom praktisk bruk med å benytte det i arbeid og i de sosiale settingene, innføring i arbeidsoppgaver, plikter og rettigheter samt og samlet en bedre integrering. De får også bygd CV med erfaring og kunne være en avklaring for videre jobb dersom de ikke får fast jobb der de er.

Det er viktig å trekke fram at flere grupper kan få tilbud om gullbillett, både andre flyktninger og de som står et stykke unna arbeidslivet av ulike årsaker. Fordeler for arbeidsplassen:

Enheter får flere hender i daglig drift – som sannsynligvis fører til mindre belastning på personell ellers

Avklare hvem av kandidatene som er talenter og kan bli fast eller vikar etter perioden som f. eks ferdig opplærte sommervikarer

Flyktningene vil lære språket raskere, de blir inkludert i arbeidsliv, forståelse for våre rettigheter og plikter, vil få bedre økonomi (selvforsørget), få følelse av å bli verdsatt og få bidra, opptjene seg rettigheter til statlige ytelser ved arbeidsløshet, sykdom osv.

Mangfold og inkludering på arbeidsplass fører ofte til et bedre psykososialt arbeidsmiljø.

Kvalifisert personell som er sykemeldt kan i enkelte tilfeller komme tilbake å være mentor på arbeidsplassen, da de ikke vil måtte utføre ordinære arbeidsoppgaver men heller dele av erfaringer og lære opp de som kommer til arbeidsplassen. Hva kreves av arbeidsplassen:

De ansatte har en kontaktperson på arbeidsplass som fungerer som mentor i perioden. Denne frikjøpes og lønn refunderes.

De ansatte deltar i de vanlige arbeidsoppgavene

De ansatte blir fulgt opp med veiledning

De ansatte får snakket/ hørt og også lest norsk

De ansatte jobber hovedsakelig sammen med andre

Bedriften bidrar aktivt til arbeidsrettet opplæring

Bedriften gir deltakeren en attest etter endt ansettelse

Underveis i arbeidsforholdet: