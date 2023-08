Pelagia – Næringsetablering i Kvæfjord

Alle partier har gjennom representasjon i formannskap og teknisk utvalg hatt tilgang til samme informasjon. At noen partier fremstår som forundret, overrasket og med påstander om at det ikke har vært stilt spørsmål i utvalgene, er kanskje et uttrykk for at noen har sovet i timen?