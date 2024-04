Skrevet av: Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Har du russ i hus og kjenner på litt ekstra bekymring for tiden? Da kan det være fint å vite at grensene dine kan gjøre russetiden tryggere for ungdommen.

Russetiden er for mange en fin feiring. Et minneverdig punktum etter endt skolegang sammen med venner. Samtidig vet vi at sannsynligheten for uønskede hendelser er høyere i russetiden.

En av de mange forventningene til russetiden er at det skal drikkes mye alkohol. Men etter hvert som promillen stiger, blir man mer impulsiv og risikovillig, og dårligere til å vurdere konsekvenser. Et høyt alkoholkonsum øker risikoen for vold, seksuelle overgrep og overtramp, ulovlig bildedeling og eksperimentering med andre rusmidler. Ungdommer som er uerfarne med alkohol, er ekstra sårbare, og hvert år rapporterer russen selv om drikkepress, alvorlige ulykker og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Det kan være krevende å vite hvordan du som forelder skal forholde deg til russetiden. På den ene siden er russetiden et frihetsritual for den snart voksne sønnen eller datteren din, og en form for løsrivelse. Samtidig vil mange kjenne på en bekymring og uro, og et ønske om å kunne være til nytte.

Da er det fint å vite at du kan gjøre en forskjell.

Russetid er et foreldreansvar

Forskning viser nemlig at foreldre kan spille en viktig rolle, også i russetiden. For til tross for hva mange tror (og hvordan det kanskje oppleves som ungdomsforelder), viser studier at ungdom hører mest på foreldrene sine når det kommer til alkohol. Og ungdom med klare avtaler og regler rundt alkohol hjemme, drikker faktisk mindre enn jevnaldrende uten slike avtaler.

Å være ung er krevende på mange måter, og for mange er russetiden en periode med mye press, forventninger til seg selv og fra andre. Da er det kanskje mye forvente at ungdommene skal navigere russetiden helt alene?

I en fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført for alkovettorganisasjonen Av-og-til, mener 72 prosent i Troms at foreldre er ansvarlige for å skape en trygg og god russetid. Vi er glade for å se at foreldrenes viktige rolle for ungdom i russetiden anerkjennes. For russetiden er ikke bare ungdommens arena. Det er også et foreldreansvar. Og en mulighet til å påvirke. Du kan trygt sette klare grenser – også i russetiden. Russen trenger tydelige forventninger og regler fra foreldrene sine.

Det er du som kjenner ungdommen din best, og derfor vet hvilke problemstillinger som kan oppstå i løpet av russetiden. Ved å være en trygg voksenperson, som har klare regler om alkohol – samtidig som du er til stede om noe skulle skje, kan du gjøre russetiden til en tryggere og bedre opplevelse for ungdommen din.

Vi håper disse rådene kan være en støtte til deg som er russeforelder: