Skrevet av: Linn-Elise Pedersen, kvinneforumsansvarlig, og Nina Dons-Hansen, gruppeleder, begge fra Harstad Høyre.

For et år siden kom rapporten (NOU) "Den store forskjellen" om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Omtrent 20 år tidligere kom NOU "Kvinners helse i Norge" utarbeidet av Sundby-utvalget. Begge tar for seg et viktig tema; kvinnehelse. Et område som vi fortsatt vet altfor lite om, et tema som vi snakker for lite om. Hvorfor er det sånn?

Vi er gode til å snakke om mye, men hvorfor er det vanskelig for oss å sette ord på noe som treffer halvparten av befolkningen? Menn og kvinner har ulik biologi og sykdommer treffer ulikt blant kjønnene. Kvinnehelse er et stort område som favner mange temaer som i mange tilfeller er både skam- og tabubelagt. Temaer som mange synes det er flaut å snakke om. Mest sannsynlig er det mange kvinner som lider i stillhet med sykdommer på grunn av dette, selv om vi lever i en tidsalder hvor det meste av informasjon er tilgjengelig bare noen klikk unna. Vi trenger å snakke mer om det ubehagelige og vi må spre kunnskap om kvinners helse.

Heldigvis snakker vi mer om kvinnehelse nå enn hva vi gjorde for noen år siden. I dag er det bredere aksept for å snakke om barseltid, endometriose og overgangsalderen (eller "den nye våren" som de sier så vakkert i Japan). Samtidig må vi huske at kvinnehelse omfatter mye mer. Kvinnehelse omfavner også hjertet, skjelettet, hjernen og andre områder som kan rammes av ulike sykdommer. Kvinnehelserapporten viser at verken kvinner selv eller helsevesenet vet nok om hvilke sykdommer kvinner kan få og hva som er symptomene.

For å få til en endring og en forbedring må det bevilges penger til forskning og til tiltak som virker. Men lite har skjedd i løpet av året som har gått siden rapporten ble publisert. Derfor må vi fortsette å snakke om kvinnehelse, vi må sette det på agendaen og vi må påvirke politikere lokalt og på Stortinget. Derfor arrangerer Harstad Høyre det vi tror er Nord-Norges første kvinnehelsekonferanse. 150 kvinner (og noen menn) møtes for å få ny kunnskap og kraft til å kjempe videre for at kvinners helse skal bli tatt på alvor. Nå har vi ventet lenge nok. La oss sammen løfte kvinnehelse opp og fram.

Gratulerer med kvinnedagen!