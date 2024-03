Skrevet av: Lillian Karlsen, leder i Harstad Pensjonistforening.

Harstad Pensjonistforening støtter fullt ut forslaget fra helse- og omsorgsutvalget om ikke å legge ned det gamle helsehuset i Heggen når det nye står ferdig. Dagens drift bør og må videreføres med korttids- og langtidssykehjemsplasser i flere år fremover. Her må det brukes fornuft.

Det er fornuftig og fremtidsrettet å beholde det eksisterende når vi vet at behovet for omsorgs- og sykehjemsplasser vil øke sterkt i årene fremover. Vi har altfor lenge hatt skrikende mangel på sykehjemsplasser i Harstad.

Dette har ført til uverdige situasjoner, der utskrivningsklare pasienter har blitt liggende opp til måneder på vent. Til og med noen med vekter utenfor døra for å hindre at de skal forlate rommet, og ta seg inn til andre pasientrom.

Og den økende utvikling av pasienter med demens gjør at vi i høyeste grad trenger plasser for avlastning, i forhold til alle som fremdeles er hjemmeboende, og at flere og flere av de pårørende til disse virkelig har behov for avlastning. Da er det viktig at kommunen er rustet til å ha et sted å tilby.

Det nye helsehuset ønskes virkelig velkommen, og vi har god tro på at det blir å lette et visst trykk, men vi må ikke komme dit hen at alt som vi har i dag blir unødvendig. Nei, vi står foran en alvorlig økning av eldre og eldre pleietrengende, og la oss da vise at det er mulig å benytte alt vi har, både av nytt og eldre bygninger.

Den prekære mangelen på plasser har ført til at eldre pleietrengende har blitt sendt ut av kommunen for å få en nødvendig sykehjemsplass, noe som vi ser på som et nederlag for kommunen, omsorgsmessig sett, men også økonomisk.

Nyopprustet andre etasje på helsehuset i Heggen. Det er det siste året brukt store midler på å oppruste andre etasje på helsehuset i Heggen. Og det ville jo være helt uhørt at dette ikke kan brukes i noen år fremover når vi vet utviklingen i forhold til hvor mange flere eldre som trenger omsorg og pleie.

Nå har kommunen mulighet til å vise at de mener det de har lovet over flere år, nemlig at helsehuset i Heggen ikke skal nedlegges etter at det nye står ferdig. Vis ryggrad, og tilkjennegi at det ligger en mulighet til å komme opp av hengemyra, Og vise at vi mener noe med at kommunen mener at det skal ofres for å være beredt til å gi alle syke og pleietrengende en verdig omsorg.

Så la oss oppleve at vi får en bekreftelse på videre drift av gamle Harstad helsehus.