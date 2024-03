Av: Lena Bratsberg, mor og Venstre-politiker og Maria Serafia Fjellstad, mor og Venstre-politiker

Tirsdag 5. mars kunne Harstad Tidende informere om at Formannskapet hadde besluttet å opprettholde forkjørsretten i Seljestadveien på tross av faglige anbefalinger og innspill om det motsatte.

Ut fra avisenes dekning er det ikke mulig å lese seg fram til hva Formannskapets politikere vektla da de i flokk bestemte seg for å stemme mot innstillingen fra kommuneadministrasjonen. Det som er åpenbart er at det ikke var de myke trafikantene som ble prioritert.

Hvorvidt en vei som ligger inntil både en barneskole og en ungdomsskole skal være forkjørsvei eller ikke bør basere seg på en faglig vurdering. Både Statens vegvesen, Politiet og kommunens administrasjon har ment at forkjørsretten, som har vært midlertidig pga. arbeidet med Harstad-pakken, bør fjernes. Likevel velger varaordføreren å fremme et forslag som er stikk i strid med disse anbefalingene og får altså et enstemmig formannskap med seg.

Det er stor grunn til å tro at flere velger Seljestadveien som gjennomfartsåre inn og ut av byen når høyreregelen er borte. Beslutningen vil dermed kunne føre til både økt antall biler og høyere fart – forbi Seljestad barneskole og Seljestad ungdomsskole.

Vi klarer ikke å forstå hvordan Formannskapets representanter kom fram til at hensynet til bilisten bak rattet skal veie tyngre enn de minste og mykeste trafikantene på vei til og fra skolen. Vi håper Statens vegvesen velger å overstyre kommunen i denne saken.