Av: Arvid Eliseussen

Det var spørsmålet kommunestyrerepresentant Terje Olsen (Ap) stilte forleden da helsepolitikerne drøftet hvilken størrelse som det burde gås for i utbygging av Bergsodden sykehjem.

Bekymringen knyttet seg til kommunens økonomi, som nå blir stadig dårligere, som kjent et minusresultat i 2023 på ca. 85 millioner- intet mindre.! Skulle man gå for to eller tre etasjer?

Uansett etasje valg- dette er høyst lovpålagt oppgave, og det samme er jo skole, som representanten lurte på måtte skyves på? Hørte vi noe om å skyve på ikke lovpålagte? Ikke så vidt jeg kan lese fra møtereferatet i media.

Så hva med nå å stoppe opp og heller spørre seg: kanskje tiden er inne å vurdere hvor mange haller og parker man har råd tid.?

Nå kommer turnhall til 110 millioner, det kjøres på for å få et monster av ishall (!) til vel 60 millioner, og nå tas det til ordet for ny storhall for fotball. Så har vi allerede en sykkel park, isbane og hage, til sammen ca. 110 millioner. Og ishockey ønsker seg egen hall, mens ny golfbane er vel foreløpig en fjern drøm? Kommunens lånegjeld er allerede svimlende 4,3 milliarder.!

Da er det ikke det minste rart at den nye kommunedirektøren gjør det klart hvilke konsekvenser og utfordringer kommunen nå står overfor. Da må selvsagt de lovpålagte oppgaver ha prioritert, ikke minst eldreomsorg i vid forstand. Så, hva blir svaret på spørsmålet: Hva skal skyes på? Svaret gir seg selv spør du meg!