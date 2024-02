Uttalelse fra årsmøtet til Harstad Venstre.

Krigen i Gaza har pågått i godt over 100 dager nå. 27 000 mennesker har blitt drept siden krigens utbrudd. Flesteparten av dem kvinner og barn. Det er flere mennesker som nå har mistet livet enn det bor i hele Harstad kommune. Det er umulig å ta innover seg den situasjonen som sivile i Gaza nå står ovenfor. De sivile palestinerne i Gaza er nå presset sammen helt sør på en hermetisk stengt Gaza-stripe, uten muligheter til å flykte.

Det kan ikke fortsette lenger. Det internasjonale samfunn må bruke all sin innflytelse til å få på plass en varig våpenhvile og få partene inn i et forhandlingsspor. Her kan norske myndigheter spille en viktig rolle.

Den humanitære situasjonen på Gaza er katastrofal og helt uakseptabel. I starten av februar varslet Verdens helseorganisasjon at befolkningen står i fare for å sulte i hjel. Rent vann er nesten helt utilgjengelig og humanitær bistand slippes nesten ikke inn. Det er akutt behov for trygg adgang for nødhjelp og annen humanitær støtte. Det forutsetter en fullstendig og permanent våpenhvile.

Harstad Venstre er svært skuffet over at regjeringen ikke støttet Venstres forslag på Stortinget om å ta initiativ til å stanse import av varer fra ulovlig okkuperte områder, og gå i dialog med andre land om muligheten for sanksjoner på enkeltpersoner og institusjoner i Israel som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettigheter.

Nå forventer vi at norske myndigheter faktisk gjør alt de kan for å bidra til fred. Lidelsene som påføres det palestinske folk er helt nødt til å ta slutt.