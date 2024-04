Skrevet av : Mari Martinsen Siljebråten, hovedutvalgsleder for samferdsel i Troms (AP) og Tom Einar Karlsen, Stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen (AP)

Satsing i Troms er avgjørende for å sikre god framkommelighet for folk og næringsliv. Troms er et viktig forsvarsfylke og statlig veisatsing i Troms er nasjonsbygging i praksis.

Troms har et etterslep på fylkeveg på 12 milliarder. På tross av at fylket er norgesmester i investering i fylkesvei øker etterslepet. Den økte satsingen i NTP er en god start på veien mot Hurdalsplattformens løfte om å redusere etterslepet på fylkesveiene, men det trengs fortsatt mer statlige midler og fylker med rasfarlige veier må prioriteres.

Troms Arbeiderparti er tilfreds med at regjeringen ikke stykker opp fylkesveinettet gjennom å overføre forsvarsveiene til staten, men det må samtidig understrekes at selv om staten setter av penger til å utbedre forsvarsbruer så trengs det også penger til å styrke bæreevnen på resten av veien.

Det er bra at E6 Olderdalen-Langslett er tatt inn i første seksårsperiode, men E6 Nordkjosbotn-Hatteng er et ferdigregulert og gryteklart prosjekt som også burde vært prioritert for raskere oppstart. Det gjenstår også ras-problematikk som må løses lenger nord på E6 f.eks. ved Rakkenesura i Kvænangen.

Følg opp konseptvalgutredningen «Transportløsninger for Nord-Norge»

Troms Arbeiderparti er skuffet over at de mulighetene som ble pekt på i konseptvalgutredningen «Transportløsninger for Nord-Norge» ikke er fulgt opp i Nasjonal Transportplan. Ny innfartsvei til Tromsø over Østre Malangen er tidligere karakterisert som et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt og Troms Arbeiderparti har tydelige forventninger til at Østre Malangen og Ullsfjordforbindelsen/Nordområdeveien tas inn i NTP.

Nord-Norges største by må sikres god infrastruktur. Som arktisk hovedstad, universitetsby og nav for forskning og utdanning i nord, i tillegg til å være vertskap for landsdelens eneste universitetssykehus, er styrking av Tromsø som transportknutepunkt viktig for realisering av regjeringens ambisjoner i nordområdepolitikken. Troms Arbeiderparti understreker derfor betydningen av raskest mulig realisering av flyplasstunellen og F2-lenken.

Troms Arbeiderparti mener at konseptvalgutredningen «Nord-Norgebanen» ikke svarer på oppdraget som ble gitt. Vi har tydelige forventninger til at regjeringen sørger for at arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen kommer på rett spor, og i tråd med Stortingets vedtak og målsetningene i Hurdalsplattformen om realisering.

Troms Arbeiderparti mener at en trinnvis utbygging av Nord-Norgebanen er et nasjonsbyggende prosjekt. Gode forbindelser til de store befolkningssentra, nordover til Finnmark, østover til Finland og Sverige, og sørover til Nordlandsbanen eller Ofotbanen støtter opp under regjeringens ambisjoner for nordområdene. Jernbane er også et viktig bidrag til militær mobilitet i den landsdelen hvor Norge og våre nye Nato-partnere Sverige og Finland møter en stadig mer uforutsigbar nabo i øst. Samtidig er det viktig å slå fast en ambisjon om at dobbeltspor på Ofotbanen er viktig både for næringsliv og forsvar.

FOT-rutetilbudet er avgjørende for både folk og næringsliv i nord. Troms Arbeiderparti er glad for at regjeringen reduserer prisene på FOT-rutene, men vil samtidig understreke at frekvens og korrespondanse med resten av transportsystemet er minst like viktig som pris. Ved fremtidige revisjoner av FOT-rutesystemet må helheten i tilbudet alltid vurderes.

Troms Arbeiderparti er glade for at staten endelig tar ansvar for fiskerihavnene igjen og at det i NTP settes av betydelige midler til viktige infrastrukturtiltak langs sjøveien. Samtidig vil vi peke på at det finnes en rekke kommunale kaianlegg med store vedlikeholdsetterslep. Troms Arbeiderparti ber derfor regjeringen vurdere om det bør opprettes en tilskuddsordning for f.eks. beredskapskaier.

Troms Arbeiderparti mener regjering og storting må prioritere: