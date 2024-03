Skrevet av Per Ove Hovland, Politisk leder INP Harstad

Journalist Odd Leif Andreassen hadde et interessant innlegg i HT 26. Februar om strømpriser og strømmangel her nord. I følge han krever LO og NHO store krafttiltak for å unngå strømmangel Fowler

her i Nord.

Svaret på strømmangel fra LO og NHO er vist veldig enkelt: Bygg store kraftlinjer, vindkraft både på land og til havs, så er problemet løst. Dem har og funne ut at det ikke er noe problem å bygge Vindparkanlegg uten at naturen blir noe særlig berørt. Det er jo fantastisk. For å dekke kraftbehovet for elektrifisering av Melkøy og fremtidig utbygging av datasentre, Hydrogenfabrikker og annen kraftkrevende industri hvor mange Vindparker ser LO og NHO for seg at vi trenger her i Nord? Hvor vil dem at Parkene skal bygges? Her må en også huske at vinkraft er effektiv i ca 50 prosent av produksjons tiden så resten av tiden må dekkes inn med annen kraft. Ingen industri anlegg basert på strøm kan drives på ustabil kraft.

Spørsmål som savner svar fra LO og NHO:

Hvor mange vindparkanlegg tenker dere må bygges i Nordland, Troms og Finnmark?

Hvor mange m2 av uberørt natur vil dere ofre?

Skal vindparkanleggene være i nærheten av kraftkrevende industri?

Skal feks Harstad, Tromsø, Bodø, Narvik, Alta osv dekke sitt kraftbehov med Vindparkanlegg i nærheten av byene?

Tenker dere at alle Vindparkanlegg skal bygges langt i fra folk som ute ved kysten i Finnmark, langt vekk så vi slipper å se dem fra byene?

Er det derfor dere mener at vi må bygge 420 kv- linjer overalt slik at strømmen kan komme lang borte fra?

Er det mulig for LO og NHO og utdype hva dere egentlig tenker om spørsmålene ovenfor?

Noen enkle fakta:

Vindparkanlegg er ikke en park men et gigantisk industri område.

Å bygge et vindkraftanlegg er umulig uten at natur blir berørt.

Melkøya trenger 70 vindkraftverk alla anlegget som står på Ånstadheia på Sortland.