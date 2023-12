Av: Helle Synnøve, utflytta tjeldsundværing

Jeg er utflyttet tjeldsundværing med en eldre mamma som er hjemmeboende i Tjeldsund kommune. Hver dag når jeg kommer hjem fra jobb, ringer jeg til min mor og snakker med henne på en smart skjermløsning som kalles Komp. Og temaet mandag, onsdag og fredag er: Hva får hun til middag? Ja, noen ganger tror hun ikke at hun får det, men jeg presiserer at disse dagene kommer det varm middag levert på kjøkkenbordet.

På Tjeldsund kommunes hjemmeside er det imidlertid vanskelig å finne noe som står om ombringing av mat, bare at man kan søke om det, og hva det koster.

I Tjeldsunds nabokommune Evenes, derimot, har de en mer omfattende meny. Her står det nemlig å lese på kommunens hjemmeside:

«Har du har et helseproblem som gjør det vanskelig for deg å få i deg nok næringsrik mat, kan du få vedtak om middag fra vårt kjøkken på Evenes omsorgssenter.

Hva tilbyr vi? Du kan søke om middag med dessert 7 dager i uka. Du kan velge mellom hel eller halv porsjon. Vi leverer varm middagsmat hjem til deg på hverdager. Vi leverer kaldpakket middag til helg/ høytidsdager. Middagene kan varmes i mikrobølgeovn eller varmbad. Det er ny meny hver uke..»

Jeg blir så imponert, men dessverre også fryktelig misunnelig. Tenk at dette er noe de får til i Evenes.

Jeg er glad for at jeg kan lese på Ht.no om at nedleggelser av sykehjem og skoler settes i bero inntil videre. Og jeg har en tiltakende tro på den nye ordføreren og ledelsen i Tjeldsund kommune. Så derfor, kjære ordfører og dere andre i ledelsen i Tjeldsund kommune: Kan dere svare meg på hvorfor det er en så begrenset middagsombringing i Tjeldsund kommune. Mitt juleønske til min gamle mor er nemlig middagsutlevering hele fem dager i uken. Med god og næringsrik mat på bordet, vil de eldre også kunne bo hjemme lenger. Og det er vel det vi alle ønsker?