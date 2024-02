Skrevet av Arvid Eliseussen.

Trubaduren Halvdan Sivertsens vise, Nordaførr - Vårvise, har en tekst som i disse vintertider beskriver hvordan vær og føreforhold er så inngripende på livskvaliteten til oss eldre.

Snø, vind og glatt is er våre verste fiender og tvinger oss til å bli hjemme. For de av oss som er så heldige å ennå være to, er selvsagt privilegert. Men, når rullatorene er hjelpemidlet, og fortauene verken er ryddet eller strødd, ja, da sitter man bokstavelig talt innelåst.

Da er det at den godeste Halvdan igjen setter ord på realitetene: «så håpa du heller at nån banka på - du har TV og tankan, deg sjøl og ett rom og liv som er levd og forsvunne».

Det er under slike omstendigheter jeg gjerne skulle sett at flere eldre hadde muligheter til å oppsøke et av de to aktivitetssentrene.

Vi er så heldig at vi er nesten nabo til aktivitetssentret i Kanebogen (Fredlyveien). Kjempeflotte lokaliteter, hyggelig betjening og ikke minst, der serveres det både smørbrød, kaker og sunn og næringsrike middager! Der er også muligheter for å lytte til forskjellig musikkinnslag, som eksempel spiller den eminente pianist Mario taffelmusikk vanligvis på onsdager, men på soldagen var det alt for få som møtte, antagelig på grunn av vær og føreforhold.

Det er derfor jeg flere ganger har tatt til orde for en tilbringertjeneste for de mange som ikke har egen bil og sitter «værfaste» i sine hjem.

«Du er ensom og hjelpelaus nordaførr da, det er langt inn til hjerte med klær på»!

Ja, han treffer hardt den samme Halvdan! Men, «han e lang vinter'n, men ikkje evig». Så- oppsøk et aktivitetssenter om du vil og har hjelp til å komme deg til og fra!