Av: Evenes Høyre

Gjennom mange år har Evenes Høyre jobbet for utvikling i kommunen, og vi er glade for å se at det langsiktige arbeidet nå har gitt avkastning.

Ved Harstad/ Narvik lufthavn, Evenes kan vi nå se at også Evenes Flystasjon er i full drift, og mange nye arbeidstakere har sitt daglige virke inne på basen. Samtidig er utbyggingen på langt nær fullført, og både lokale og nasjonale entreprenører har oppdrag både innenfor og utenfor gjerdene som følge av den pågående reetableringen til Forsvaret.

På den sivile lufthavna går utviklingen stadig i riktig retning, og antallet passasjerer øker i takt med stor-regionens positive utvikling. I 2024 ser vi endelig at det løsner i utenlandsmarkedet og flere nye ruter skal settes i drift gjennom året.

Arbeidet med Hålogalandsveien er i full gang og det er naturlig å tro at trafikken blir å ta seg ytterlig opp når bo og arbeidsmarkedsregionen kobles enda tettere sammen.

Like ved flyplassen ligger Nautå Næringsområde. Området er i stadig utvikling, og vi ser etableringer som lykkes i så stor grad at utvidelser og utbygginger etter kort tid settes i gang. Dette vitner om mye trafikk og en positiv optimisme som legger grunnlag for ytterlig utvikling i området.

Som vertskap for det hele skal Evenes Kommune ivareta et stort spekter av oppgaver både for innbyggere, besøkende, næringsliv og statlige aktører for å nevne noe. Med andre ord en liten kommune med enorme oppgaver, og stort tidspress. I dette arbeidet inngår også et svært viktig arbeid for å ivareta naturområdene i kommunen. Evenes Høyre vil i denne sammenheng rette søkelyset på det samlede utslippet som går like ut i Ofotfjorden, fra flyplassen og næringsområdet. At vi i 2024 sviner ut naturen med urenset utslipp, attpåtil fra statlige foretak, er noe vi rett og slett ikke kan være bekjent av lengre.

Evenes Høyre mener det er på høy tid at vi utvikler kommunen på en mer bærekraftig måte, og da er renseanlegg mot Ofotfjorden det aller første og mest prekære som må på plass